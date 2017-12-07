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Магазин качественных электротоваров

Дайджест
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Компания Самторг Электро специализируется на продаже кабельной продукции и электротоваров. Интернет-магазин продает только сертифицированное оборудование и расходные материалы. Здесь можно купить все необходимое для создания электросети на практически любом объекте. Строительным и электромонтажным организациям магазин может предложить партнерские условия сотрудничества.

Магазин качественных электротоваров

Сегодня в электротехнике широкое распространение получил кабель ПВС, который идеально подходит для создания бытовой электросети или подключения различных электроприборов. Провод ПВС купить на samtorg.com.ua/g3310947-provod-pvs можно по лучшей в Украине цене. Провод такого типа может иметь разное количество медных жил с различной площадью сечения. Это позволяет подбирать подходящий кабель для работы с оборудованием различной мощности.

Кабель ПВС с течение 6-7 лет не теряется своих качеств, если при монтаже и эксплуатации не будет нарушен технологический регламент. При стационарном монтаже срок службы провода увеличивается примерно в 2 раза. Сегодня изоляция для кабеля ПВС изготавливается из безопасных материалов, которые не распространяют огонь и не выделяют вредных веществ.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Провод ПВС купить на samtorg.com.ua/g3310947-provod-pvs
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Магазин качественных электротоваров