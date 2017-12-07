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Лазерное удаление папиллом

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Процедура по удалению наростов проводится несколькими способами. Удаление папиллом лазером является наиболее популярным из них в современных клиниках. Данная методика со 100% эффективностью избавляет пациентов от кожных новообразований, не вредя здоровью. Детальная информация zdrava123.ru

Лазерное удаление папиллом

Как проходит удаление

ударно волновая терапия в краснодаре проводится одноразово. Если специалист диагностирует патологию как тяжелую, то назначается несколько процедур. Анестезия запрашивается клиентом, так как не является обязательной составляющей. Лазерным лучом нагреваются участки с наростами, выпаривая из кожных покровов. Медцентр выполняет одну процедуру в течение получаса.

Глубину проникновений регулируют в зависимости от поражения, так как локализация происходит на кожных участках разной глубиной. После того, как папиллома удаляется, остается углубление, разравнивающееся в течение нескольких дней.

Выбирают лазер благодаря:

  • Эффективности;
  • Безопасности;
  • Безболезненности;
  • Быстрому и комфортному восстановлению;
  • Выполнение в любом возрасте;
  • Оптимальной скорости операции.

    • Показания и противопоказания

    удаление папиллом в Краснодаре назначается в случае:

  • Возникновения образований на руках и коже лица;
  • Болезненных ощущений в области новообразований;
  • Увеличения папиллом;
  • Кровотечение из наростов.

    • Не рекомендуется применение лазерного удаления:

  • В период беременности;
  • При онкологии;
  • Во время инфекционных заболеваний;
  • Если кроме папиллом имеется герпес;
  • При загаре;
  • При диабете.

    • Период реабилитации

    В реабилитацию входит: медикаментозная обработка кожных участков, подвергающихся воздействию лазера, отказ от загара и попадания прямых солнечных лучей на несколько недель, избегание температурных перепадов, в том числе, во время нахождения в сауне, банях и т.п.

    Участок кожи, где находился нарост, нельзя первые 48 часов мочить. Если будет образовываться на следующий день тонкая пленка и корка – нельзя нарушать ее целостность, чтобы не допустить заражения или рубцевания. Она самостоятельно отпадает спустя две недели. При необходимости, врач назначит смягчающую мазь или крем. Если данные рекомендации выполнять, папилломы в будущем больше не будут тревожить.

    Помните, главное постоянно следить за своим здоровьем и не запускать возникшие болезни. Будьте здоровы.

    Материал к публикации подготовил dess.
    Теги: Удаление париллом лазером лазерное удаление Медцентр
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