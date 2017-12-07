Лазерное удаление папиллом

Процедура по удалению наростов проводится несколькими способами. Удаление папиллом лазером является наиболее популярным из них в современных клиниках. Данная методика со 100% эффективностью избавляет пациентов от кожных новообразований, не вредя здоровью. Детальная информация zdrava123.ru

Как проходит удаление

ударно волновая терапия в краснодаре проводится одноразово. Если специалист диагностирует патологию как тяжелую, то назначается несколько процедур. Анестезия запрашивается клиентом, так как не является обязательной составляющей. Лазерным лучом нагреваются участки с наростами, выпаривая из кожных покровов. Медцентр выполняет одну процедуру в течение получаса.

Глубину проникновений регулируют в зависимости от поражения, так как локализация происходит на кожных участках разной глубиной. После того, как папиллома удаляется, остается углубление, разравнивающееся в течение нескольких дней.

Выбирают лазер благодаря:

Эффективности;

Безопасности;

Безболезненности;

Быстрому и комфортному восстановлению;

Выполнение в любом возрасте;

Оптимальной скорости операции.

Показания и противопоказания

удаление папиллом в Краснодаре назначается в случае:

Возникновения образований на руках и коже лица;

Болезненных ощущений в области новообразований;

Увеличения папиллом;

Кровотечение из наростов.

Не рекомендуется применение лазерного удаления:

В период беременности;

При онкологии;

Во время инфекционных заболеваний;

Если кроме папиллом имеется герпес;

При загаре;

При диабете.

Период реабилитации

В реабилитацию входит: медикаментозная обработка кожных участков, подвергающихся воздействию лазера, отказ от загара и попадания прямых солнечных лучей на несколько недель, избегание температурных перепадов, в том числе, во время нахождения в сауне, банях и т.п.

Участок кожи, где находился нарост, нельзя первые 48 часов мочить. Если будет образовываться на следующий день тонкая пленка и корка – нельзя нарушать ее целостность, чтобы не допустить заражения или рубцевания. Она самостоятельно отпадает спустя две недели. При необходимости, врач назначит смягчающую мазь или крем. Если данные рекомендации выполнять, папилломы в будущем больше не будут тревожить.

Помните, главное постоянно следить за своим здоровьем и не запускать возникшие болезни. Будьте здоровы.

Материал к публикации подготовил