Новая трендовая находка - кеды на платформе

Это отличная новинка для любительниц спортивной обуви, в которой можно ходить и на работу. Ведь платформа настолько может элегантно выглядеть на таких кедах, что их можно носить с юбкой или платьем. Отлично смотрится такая обувь на обладательницах длинных ног. Купить кеды Конверсы недорого - выгодное предложение для девушек, которые все же предпочитают спортивный стиль в обуви и одежде.









Кеды на платформе это отличная замена красивым, утонченным ботинкам на спортивный лад и с ярким образом.

Маранты – кеды на танкетке

Эта интересная задумка пришла к нам не так уж и давно, и стала одной из любимых пар в женском гардеробе. Ведь сникерсы на танкетке — это очень удобная и практичная обувь, которая может сочетаться со многими вещами и стилями. Зрительно можно заметить, что маранты удлиняют ноги, придают девушке высоты, делают её более утончённой и изящной. Изобретательница такой обуви решила совместить несовместимое, довела этот образ до идеального и покорила весь мир этой удивительной обувью. Такое название маранты получили благодаря её имени — Изабель Марант.

Сникерсы теперь есть практически в каждой коллекции от известных модельеров и дизайнеров. Они шьются из стандартных материалов, кожа, кожзаменитель, замша и джинсовой ткани. Модели могут быть разные: высокие и обрезанные, со шнурками или на липучках, разных цветов и рисунков, сочетание ярких и светлых тонов.

Основной проблемой, как всегда, является то, что большинство девушек могут не правильно сочетать обувь с одеждой. Самый простой и подходящий вариант для таких кед будут брюки или джинсы скинни в стиле кэжуал. Верх может быть практически любой, кроме классики и делового стиля, все, что сочетается с джинсами скинни отлично подойдёт к такому образу.

Если выбираете высокие сникерсы, то смело можете здесь применить правила подбора одежды под батильоны на танкетке, то есть юбка-мини и пуловер могут отлично сочетаться, а обувь в таком случае можно выбирать со стразами или интересными нежными вставками.

Кеды на ровной платформе

Такая обувь подойдет для тех, кто много ходит пешком и любит комфортную обувь, но при этом они могут смотреться не так утонченно, как маранты и больше напоминают обувь для тренировок. Сникерсы так же могут быть выше щиколотки и ниже.

Кеды на высокой платформе прекрасно сочетаются с брюками скинни или с широкими штанами. Если вы обладаете длинными и красивыми ногами, то смело можете носить такую обувь с шортами или трикотажными платьями.

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