«Живой Кёнигсберг»

Правительство области готово предоставить авиаперевозчикам в Храброво льготы по закону об ОЭЗ
02-06-2017 00:40  
"Союзмультфильм" выпустит продолжение "Трое из Простоквашино"
01-06-2017 23:40  
Пробки на два месяца: на Московском проспекте начали ремонтировать дорогу
01-06-2017 21:50  
Власти Калининграда предоставят льготы перевозчикам, выбравшим Храброво в качестве авиахаба
01-06-2017 17:38  
Власти Калининграда проверят ливневую канализацию после вчерашнего потопа на Ялтинской
01-06-2017 17:29  
Южнокорейский инвестор намерен производить в Калининградской области урологические катетеры
01-06-2017 17:25  
В Калининграде ищут восьмилетнего мальчика, пропавшего в понедельник
01-06-2017 16:44  
На Балтийском шоссе перевернулся автомобиль
01-06-2017 16:09  
РФПИ профинансирует строительство утилизационного завода владельцами «Правдинского свинопроизводства»
01-06-2017 15:48  
Собственники квартир в доме на Ленинском, 35–37 отказались от капитального ремонта в «историческом стиле»
01-06-2017 15:15  
В воскресенье магазины и торговые центры в Польше будут закрыты
01-06-2017 14:34  
Драмтеатр готовит новый спектакль для детей (видео)
01-06-2017 14:26  
Прокуратура выявила у приставов нарушения при взыскании с организаций долгов по зарплате
01-06-2017 13:57  
Компания-производитель мяса сбросила сточные воды в канал
01-06-2017 13:42  
Горадминистрация и «Протострой» «слили» судебное разбирательство по участку возле Дома Советов
01-06-2017 13:35  
» » Новая трендовая находка - кеды на платформе

Новая трендовая находка - кеды на платформе

Дайджест
69
0

Это отличная новинка для любительниц спортивной обуви, в которой можно ходить и на работу. Ведь платформа настолько может элегантно выглядеть на таких кедах, что их можно носить с юбкой или платьем. Отлично смотрится такая обувь на обладательницах длинных ног. Купить кеды Конверсы недорого - выгодное предложение для девушек, которые все же предпочитают спортивный стиль в обуви и одежде.


Новая трендовая находка - кеды на платформе


Кеды на платформе это отличная замена красивым, утонченным ботинкам на спортивный лад и с ярким образом.

Маранты – кеды на танкетке

Эта интересная задумка пришла к нам не так уж и давно, и стала одной из любимых пар в женском гардеробе. Ведь сникерсы на танкетке — это очень удобная и практичная обувь, которая может сочетаться со многими вещами и стилями. Зрительно можно заметить, что маранты удлиняют ноги, придают девушке высоты, делают её более утончённой и изящной. Изобретательница такой обуви решила совместить несовместимое, довела этот образ до идеального и покорила весь мир этой удивительной обувью. Такое название маранты получили благодаря её имени — Изабель Марант.

Сникерсы теперь есть практически в каждой коллекции от известных модельеров и дизайнеров. Они шьются из стандартных материалов, кожа, кожзаменитель, замша и джинсовой ткани. Модели могут быть разные: высокие и обрезанные, со шнурками или на липучках, разных цветов и рисунков, сочетание ярких и светлых тонов.

Основной проблемой, как всегда, является то, что большинство девушек могут не правильно сочетать обувь с одеждой. Самый простой и подходящий вариант для таких кед будут брюки или джинсы скинни в стиле кэжуал. Верх может быть практически любой, кроме классики и делового стиля, все, что сочетается с джинсами скинни отлично подойдёт к такому образу.

Если выбираете высокие сникерсы, то смело можете здесь применить правила подбора одежды под батильоны на танкетке, то есть юбка-мини и пуловер могут отлично сочетаться, а обувь в таком случае можно выбирать со стразами или интересными нежными вставками.

Кеды на ровной платформе

Такая обувь подойдет для тех, кто много ходит пешком и любит комфортную обувь, но при этом они могут смотреться не так утонченно, как маранты и больше напоминают обувь для тренировок. Сникерсы так же могут быть выше щиколотки и ниже.

Кеды на высокой платформе прекрасно сочетаются с брюками скинни или с широкими штанами. Если вы обладаете длинными и красивыми ногами, то смело можете носить такую обувь с шортами или трикотажными платьями.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Купить кеды Конверсы недорого кеды на платформе
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Читайте также

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
Новая трендовая находка - кеды на платформе