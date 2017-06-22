В условиях ужесточения конкурентной борьбы на рынке основной задачей, стоящей перед любой небольшой фирмой или крупной компанией, является поиск и привлечение новых клиентов. Важнейшим маркетинговым инструментом развития бизнеса и повышения рентабельности является телефонный обзвон потенциальных клиентов.

Задачи, функции и преимущества телефонного обзвона

Налаживание канала коммуникации с клиентами важно для любого предприятия в независимости от размеров, сферы деятельности и охвата рынка. Знание структуры и величины потребительского спроса имеет больше значение для функционирования и стабильного развития компании. Телефонный обзвон клиентов позволяет решить эти задачи в сжатые сроки. Основными его задачами являются:

маркетинговые исследования, сбор статистической информации;

проведение рекламных кампаний;

телефонный опрос, анкетирование;

информирование покупателей;

поздравления, приглашения и т.д.

В зависимости от технологии осуществления и преследуемых задач телефонный обзвон подразделяется на холодный и теплый. Холодные звонки выполняются по базе потенциальных клиентов без предварительного уведомления и договоренности, они предназначены для расширения сферы влияния компании на рынке и поиска новых покупателей.

Теплые звонки преследуют коммерческую цель – активную продажу товаров и услуг по телефону. Они проводятся по базе клиентов, которые заинтересованы в приобретении товара (заказе услуги), поскольку знакомы с коммерческим предложением компании.

Преимуществами передачи телефонного обзвона на аутсорсинг являются:

экономия финансовых затрат (в том числе рекламного бюджета компании);

высвобождение основных сотрудников от выполнения непрофильной работы;

повышение производительности и рост эффективности бизнеса;

повышение потребительского спроса (сбор объективной статистической информации используется для корректировки стратегии развития, реализуемой продукции/оказываемых услуг);

регулярная отчетность о результатах работы.

Колл-центр «Цифровые Технологии» предлагает своим клиентам квалифицированные профессиональные телекоммуникационные услуги по обзвону потенциальных клиентов. Высокотехнологичное оснащение рабочих мест, большой опыт работы операторов и использование передовых технологий является гарантией роста продаж и повышения эффективности деятельности вашей компании на рынке!

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