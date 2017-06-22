В условиях ужесточения конкурентной борьбы на рынке основной задачей, стоящей перед любой небольшой фирмой или крупной компанией, является поиск и привлечение новых клиентов. Важнейшим маркетинговым инструментом развития бизнеса и повышения рентабельности является телефонный обзвон потенциальных клиентов.
Задачи, функции и преимущества телефонного обзвона
Налаживание канала коммуникации с клиентами важно для любого предприятия в независимости от размеров, сферы деятельности и охвата рынка. Знание структуры и величины потребительского спроса имеет больше значение для функционирования и стабильного развития компании. Телефонный обзвон клиентов позволяет решить эти задачи в сжатые сроки. Основными его задачами являются:
- маркетинговые исследования, сбор статистической информации;
- проведение рекламных кампаний;
- телефонный опрос, анкетирование;
- информирование покупателей;
- поздравления, приглашения и т.д.
В зависимости от технологии осуществления и преследуемых задач телефонный обзвон подразделяется на холодный и теплый. Холодные звонки выполняются по базе потенциальных клиентов без предварительного уведомления и договоренности, они предназначены для расширения сферы влияния компании на рынке и поиска новых покупателей.
Теплые звонки преследуют коммерческую цель – активную продажу товаров и услуг по телефону. Они проводятся по базе клиентов, которые заинтересованы в приобретении товара (заказе услуги), поскольку знакомы с коммерческим предложением компании.
Преимуществами передачи телефонного обзвона на аутсорсинг являются:
- экономия финансовых затрат (в том числе рекламного бюджета компании);
- высвобождение основных сотрудников от выполнения непрофильной работы;
- повышение производительности и рост эффективности бизнеса;
- повышение потребительского спроса (сбор объективной статистической информации используется для корректировки стратегии развития, реализуемой продукции/оказываемых услуг);
- регулярная отчетность о результатах работы.
Колл-центр «Цифровые Технологии» предлагает своим клиентам квалифицированные профессиональные телекоммуникационные услуги по обзвону потенциальных клиентов. Высокотехнологичное оснащение рабочих мест, большой опыт работы операторов и использование передовых технологий является гарантией роста продаж и повышения эффективности деятельности вашей компании на рынке!Материал к публикации подготовил dess.