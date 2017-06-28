Аренда дома на Новый год

Всем давно известно, что к месту для встречи нового года необходимо подойти ответственно, ведь как встретишь новый год — так его и проведешь. Но согласитесь, отмечать праздник постоянно на одном и том же месте просто надоедает! Поэтому давайте посмотрим, что можно выбрать. Ехать за границу сейчас достаточно дорого, так на чем же остановиться?







Можно арендовать дом в заснеженном лесу, но аренда в этом случае начинается уже в сентябре, и к декабрю практически 60 % домов уже арендованы. Так что вам остается всего 40%, из которых можно сделать выбор. Да и в декабре достаточно сложно сбить цену на аренду, так как хозяева домов понимают, что их услуги востребованы. Большой выбор загородной недвижимости в аренду в Балашихе предлагает Региональное Агентство Недвижимости 8-495-223-0213. Сдесь можно найти вариант дома или коттеджа на Новогодние праздники по демократичной цене и нужные сроки.



Как правильно сэкономить на аренде?



1. Дом можно снять после 25 декабря, так как выбор еще есть, а сумма начинает снижаться, ведь необходимость сдачи помещения никуда не девается.



2. Не нужно снимать дом на один день. Так как новогодние праздники длятся около 10 дней, то помещение лучше арендовать на данный срок. Ведь чем больше срок аренды, тем меньше его стоимость. В случае, если вы решили снять дом на пару дней, то это будет дорого.



3. Понятно, что одному снять дом не каждому по карману. Поэтому если вы решили отметить новый год с друзьями, то и оплату за аренду дома можно разделить на всех присутствующих, и тогда стоимость отдыха обойдется вам гораздо дешевле.



4. Согласно статистике, люди, сдающие жилье на праздники, неохотно предоставляют скидки молодежи, а вот семейным парам с детьми они с легкостью идут на уступки. Поэтому в данной ситуации можно быть чуть хитрее и обдумать свою тактику поведения с арендодателем.





Как правильно выбрать лучший дом?





Основные предложения, которые есть по найму дома, находятся в интернете, поэтому вы можете мониторить их заранее, смотреть фотографии и выбирать то, что понравится вам. При этом у вас еще много времени, и вы можете созвониться с хозяевами и договориться о цене. Как правило, именно хозяева выкладывают подобные объявления, но бывает и такое, что этим промыслом занимаются мошенники. Поэтому, чтобы не попасть к ним на удочку, договоритесь о встрече, пусть покажут вам дом внутри и снаружи. Ясно одно — если у человека есть ключи от жилья и доступ к нему, то скорее всего, этот человек имеет непосредственное отношение к дому.





Если же все-таки возникает страх, что вы будете обмануты, то лучше обратиться в известное риэлторское агентство, где вам покажут несколько подходящих особняков и подберут в аренду дом или коттедж в Балашихе, который понравится именно вам. Но, к сожалению, агентств, которые занимаются сдачей жилья на новогодние праздники, не так много, за счет чего стоимость аренды может возрасти. Но при обращении в агентство тоже не стоит доверять фотографиям, лучше все увидеть своими глазами и только потом принимать взвешенное решение.





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