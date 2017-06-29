Особенности дизайна и внутреннего наполнения шкафов-купе

Шкафы-купе перестали быть роскошью, и сейчас их можно встретить практически в любой квартире или доме. История появления этой мебели берет свое начало в XIX веке и принадлежит идея Наполеону, который был очень педантичным и ценил простоту и удобство в каждой мелочи. А уже во второй половине прошлого века американский инженер усовершенствовал конструкцию, и сейчас она стала эталоном эргономики во всем мире.

Многие наши соотечественники помнят дешевые шкафы-купе конца 80-х начала 90-х годов, которые были изготовлены на пластиковых направляющих и двери так и норовили выпасть из них на голову человеку. Сейчас технологии ушли далеко вперед, и теперь подобная мебель отличается абсолютной безопасностью, высокой износостойкостью, практичностью и стильным внешним видом.





Особенности дизайна шкафов-купе

Есть два основных вида дизайна шкафов-купе, которые пользуются популярностью. Это современный стиль, основными чертами которого является применение прямых и четких линий, металлических и однотонных оттенков, использование пластика, стали и прочее. Чаще всего его принято использовать в небольших городских квартирах с интерьерами «модерн», «минимализм».

Владельцы частных домов, коттеджей и просторных городских апартаментов выбирают шкаф купе стиль - классика, основными отличиями которого являются наличие карнизов, пилястр, цоколей. Для изготовления подобной мебели применяется массив и шпон натурального дерева или материалы, имитирующие их, лаковые покрытия с блестящей поверхностью и прочее.

Особенности внутреннего наполнения шкафов-купе

Шкафы-купе ценятся за свою практичность и преимущества, среди которых следует отметить огромную вместительность, возможность самостоятельно формировать внутреннее наполнение, экономия места, так как для функционирования фасадов не нужно дополнительное пространство перед мебелью.

Многие клиенты компании МДЧ комплектуют свои изделия большим количеством выдвижных ящиков разного размера и глубины, которые позволяют разместить в них необходимые вещи. Все шкафы-купе имеют съемные и закрепленные полки, штанги для тремпелей, могут комплектоваться лифтами-пантографами, брючницами, сетками и корзинами с различным назначением.

Профессионально спроектированный, изготовленный и смонтированный шкаф-купе изменит вашу жизнь навсегда. В ней больше не будет места беспорядку, а у каждой вещи будет свое постоянное место.

Материал к публикации подготовил