«Живой Кёнигсберг»

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Какие диваны сейчас в моде: обзор новинок 2017

Дайджест
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Ассортимент моделей современных диванов действительно поражает своим разнообразием. Интернет-магазин «Меб-Элит» не перестает радовать своих клиентов свежими новинками высококачественных мебельных изделий по доступным ценам. В нашем каталоге присутствует огромный выбор диван-кроватей, которые отличаются индивидуальной расцветкой, формой, конструктивным исполнением и т.д.

 

Купить в Москве диван-кровать по демократичным расценкам – это реально

Рейтинг самых модных диванов текущего сезона постоянно пополняется новыми эксклюзивными, оригинальными экземплярами, выдержанными в популярной стилистике, формат которой удовлетворяет самым высоким требованиям и вкусовым предпочтениям покупателей. Несколько интересных фактов о сезонных тенденциях 2017 года:

  • На лидирующих позициях уже долгое время находятся диваны прованс, купить которые можно со значительной экономией на распродаже от интернет-салона «Меб-Элит». Такие статусные изделия отличаются своими характерными особенностями: удобной и высокой спинкой, сочетанием светлых оттенков и цветочного орнамента, элегантным и презентабельным внешним видом. Шикарная меблировка спальной комнаты может заиграть свежими красками при добавлении искусственно состаренных интерьерных деталей. В тренде яркая обивка – лиловая, красная, фиолетовая;

  • Высокие места в рейтинге прочно застолбила за собой классическая мебель. Диваны классика – это неотразимая комбинация уникальных эстетических, эргономических и эксплуатационных параметров. Для изготовления мебели используются исключительно натуральные материалы, шикарный дизайн отличается плавными и аккуратными линиями и изгибами, в качестве обивки применяется изящная, богатая и износостойкая ткань и т.д.

 

  • В просторной комнате поможет создать уютный, комфортный уголок – круглый диван;

  • Угловая модель скроет изъяны в углу комнаты, одновременно обеспечивая максимум свободного пространства для жилой площади;

  • Не угасает популярность мобильных модульных диванов и универсальной трансформируемой мебели;

  • Любителям экспериментов рекомендуется прибегнуть к использованию ярких смелых контрастов и насыщенной палитре цветов.

Не упустите прекрасный шанс создать в гостиной или спальне колоритную, гармоничную атмосферу с диванами от «Meb-Elit». Доставка осуществляется в любой уголок России.

Материал к публикации подготовил dess.
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