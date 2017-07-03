Как на долгие годы сохранить точность хода и внешний вид швейцарских часов?

Точность швейцарских часов — величина постоянная. Всем хорошо известно о высочайшем качестве продукции, выпускаемой мануфактурами этой страны на протяжении многих десятилетий. Мастера, жившие на берегах Женевского озера, несколько веков назад разработали лучшие в мире механизмы, которые со временем становились все совершеннее и теперь являют собой неподражаемый образец сложности и точности.

Владеть и ухаживать

Приобретая такую вещь, человек заявляет окружающим о своем статусе и вкусе. Множество брендов предлагают современному потребителю как стандартные изделия, так и уникальные модели, стоимость которых весьма высока. Дорогие элитные часы — предмет отличный во всех отношениях, но это совсем не значит, что он не требует бережного обращения и грамотного ухода.

Что можно и что нельзя делать с часами Rolex или Dior, Prada или Tag Heuer производитель доступным языком изложил в прилагаемой инструкции. Владельцу стоит перед началом использования хронометра ее подробно изучить и следовать каждому пункту. Например, в указанный срок показывать изделие специалистам и проводить его профилактическое обслуживание.

В противном случае вещь может закапризничать, а ремонт часов Tag Heuer и представителей других швейцарских брендов — дело очень не дешевое. Сложнейший механизм нуждается в постоянной чистке и смазке, которую обычно проводят каждые 3-5 лет. Множество микроскопических деталей механизма постоянно трудятся и со временем изнашиваются, но без корректного ухода этот износ будет проявляться намного раньше.

Отложить ремонт на потом

Зачем доводить до репассажа великолепные изделия, если можно их регулярно осматривать и устранять мелкие неполадки? Даже батарейки Tissot нужно менять в мастерской, чтобы не нарушить герметичность корпуса и не потерять право на гарантийный ремонт. Главное, что все ждут от таких вещей — точность хода. Есть много разных негативных моментов, способных нарушить этот показатель.

Мастер при регулярном осмотре всегда может предотвратить поломку. Главное не доверять такой сложный механизм случайным фирмам, обращаясь в авторизованные сервисные центры, где и оборудование специальное имеется, и специалисты прошедшие обучение по программе производителя. Часы с историей стоит ремонтировать в крупных салонах (www.chistyeprudi.ru) или ломбардах, где мастера хорошо разбираются не только в последних моделях.

Осторожность в выборе мастерской связана еще и стем, что не везде будет иметься гарантия на подлинность запчастей. Элитные модели не будут работать в должном режиме и демонстрировать уникальную точность хода, если в них будут установлены поддельные элементы. Среди услуг часовых мастерских высокого уровня имеется также замена кожаных ремешков, ремонт и корректировка браслетов, замена стекол (сапфировые не подлежат полировке), контроль герметичности корпуса…

Владельцам дорогих изделий не стоит забывать о необходимости их регулярной чистки и смазки. Пренебрегая этими операциями, можно довольно быстро лишить свой хронометр тех параметров, которые придал ему известный производитель. Мастер может обнаружить не только явные, но и скрытые проблемы и вовремя заняться их профилактикой или устранением.

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