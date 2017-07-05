Кирпичная печь от печника Москвы

Данный вид кирпичных печей в своем оригинальном варианте имеет размеры 2 на 5,5 кирпича и в высоту от 2 до 2,5 метров в зависимости от высоты помещения. Печь Быкова имея столь малые размеры отлично обогревает помещения из трех комнат общей площадью до 80 кв.м. Печь практически "всеядна", топливом для нее может служить как различного вида дрова, так и уголь. Учитывая то, что на ее изготовление требуется небольшое количество кирпичей, печь стала очень востребована в последние 5-6 лет. Для изготовления печи в ее классическом варианте потребуются следующие материалы:

1. 400 штук красного кирпича

2. 200 штук шамотного кирпича

3. топочная и поддувальная дверцы по 1 шт

4. 2 дверцы прочистки

5. колосниковая решетка

6. дымоходная задвижка

Так же необходим материал для небольшого фундамента, на который может пойти любой кирпич и песок, так как вес всего изделия сравнительно мал. При изготовлении любого фундамента( для печей, каминов, и даже для печей барбекю ) не забываем, что его размеры должны быть на 10 см больше площади основания печи.

Сама конструкция печи Быкова состоит из двух частей, верхней и нижней. Нижняя часть печи представляет из себя основание, поддувальное пространство и топку которая переходит в два вертикальных канала, нисходящий и восходящий, через которые и отводятся горячие газы. Данная конфигурация позволяет более рационально расходовать топливо, так как первый канал служит камерой догорания, а это ведет к более равномерному прогреву всей системы. Верхняя часть печи представляет собой купольную систему, в которой размещены 5 перегородок, разделяющих все пространство на восходящие и нисходящие потоки. Данная система позволяет очень качественно распределять остывающие газы, что приводит к полной передаче тепла стенкам печи.