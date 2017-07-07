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Промышленное насосное оборудование от профессионалов

Дайджест
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Компания ВОК специализируется на продаже промышленных насосов, электродвигателей и запорной арматуры. Научно-производственное предприятие выполняет полный комплекс работ по агрегатированию, ремонту и техническому обслуживанию насосного оборудования. Компания занимается поставками запчастей и комплектующих для промышленного оборудования. Специалисты предприятия готовы ответить на любые технические вопросы, а также оказать профессиональную помощь в подборе оборудования для конкретных задач. Клиенты компании отмечают, что она всегда выполняет поставки в полном объеме и строго в оговоренные сроки.

Промышленное насосное оборудование от профессионалов

Насос НМШ8-25 всегда есть на складах предприятия ВОК, ведь это надежное оборудование давно пользуется доверием профессионалов. Обычно такое насосное оборудование используется для перекачки нефтепродуктов. Насосы НМШ8-25 можно увидеть в конструкции грейдеров, на котельных или на нефтеперекачивающих станциях. Устройство имеет крайне простую конструкцию - вращаются только две зубчатые шестерни, образующие разряженную среду. Этот тип насосов предназначен для перекачки жидкостей без примесей, но даже при их незначительном количестве насос будет продолжать нормально работать. Этот тип насосного оборудования отличается невысокой ценой, а также простотой обслуживания и ремонта.

В каталоге компании можно увидеть промышленные скважинные насосы различной мощности. Оборудование такого типа, вне зависимости от модели и производительности, имеет продолговатый и вытянутый корпус. Это объясняется тем, что оборудование должно работать в ограниченном пространстве обсадной трубы скважины. Скважинный артезианский насос ЭЦВ 12-160-65 может поднимать с глубины до 65 метров до 160 тонн воды в час. Этой производительности достаточно, чтобы обеспечивать потребности промышленного предприятия или оросительной системы. В некоторых случаях этот мощный насос используют для осушения почвы или для уменьшения уровня подземных вод.

Если есть необходимость откачивать фекальные или загрязненные промышленным циклом воды, то для этой цели нужно использовать специальные насосы. Например, насос ЦМК50-10 способен перекачивать жидкость с примесями размером до 5 мм, если их общее количество не будет превышать 1% от общего объема. Насос работает непосредственно в загрязненной жидкости или фекальной массе, что упрощает его монтаж.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Насос НМШ8-25
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Промышленное насосное оборудование от профессионалов