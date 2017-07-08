«Тренкадис»: осколки каталонской сказки в стиле модерн

«Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда…» Бессмертные строки Анны Ахматовой посвящены чуду рождения потрясающих человеческую душу стихов, которые надолго переживают своих авторов. Но рожденное из ничего, из пустяка чудо тем и поразительно.

Гениальной поэзией, воплощенной в керамике, можно назвать рукотворные шедевры Антонио Гауди. В Барселоне, под каталонским небом, где творил мастер, еще не одно поколение ценителей будет замирать перед его красочными монументальными архитектурными строениями в стиле модерн. Гауди стал основателем удивительной техники под названием «тренкадис», что означает по-каталонски «хрупкий, ломкий». Ее суть – в покрытии криволинейных поверхностей керамическими осколками. Тепло керамики, пластичность мозаики из стекла, вычурность витражей – все воплотилось в ней. Увидев однажды, такое забыть невозможно.

Простая и доступная, но при этом открытая для творческих парадоксов декоративная техника нашла талантливых последователей среди художников, архитекторов, дизайнеров. Черпая вдохновение в работах Антонио Гауди и применяя новейшие керамические технологии, его последователи ничуть не уступили гениальному испанцу.

«Тренкадис» активно применял австрийский архитектор Фриденсрайх Хундервассер, превращая скучные серые дома-коробки для обывателей в настоящие сказочные дворцы с травой и деревьями на крыше.

Греческий дизайнер-керамист Харис Цевис поразил мир своими портретами футбольных чемпионов, применив уникальную и необычайно сложную технологию их «рисования» кусочками уже расписанной керамики: вблизи это – просто плиточная мозаика. И только глядя издали, можно оценить филигранное мастерство портретиста.

В этом же жанре, но совсем по-иному работает британский мозаичист Эд Чапмен – лица его знаменитостей легко узнаваемы, их словно ожившие портреты состоят из тысяч мелких фрагментов керамики, при этом тончайшая передача эмоций и игры света и тени под силу даже не каждой талантливой кисти. Сочные «панно настроения» – визитная карточка художника-декоратора домов и садов из Австралии Ирен Пирс.

Керамическую технику «тренкадис» может освоить практически любой человек, превращая остатки плитки, стекла, керамики и посуды в объекты декора – панно, узорчатые подступени и полы, элементы мебели, садовые вазоны и скульптуры, столешницы и фасадные фризы. Но более тонкие работы все же лучше доверить профессионалам, в руках которых оживет каталонская сказка в стиле модерн.

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Благодарим специалистов мастерской Русская Майолика за предоставленные материалы.

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