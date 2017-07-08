Шведская стенка для домашних тренировок

Шведская стенка — незаменимый тренажер для дома, который не занимает много места и поможет обладателю поддерживать себя в хорошей физической форме, а многообразие дополнительного навесного оборудования способно превратить ее в многофункциональный тренажер практически для всех групп мышц.

Кому подойдет шведская стенка?

Если вы хотите эффективно заниматься спортом в домашних условиях, то это прекрасный вариант тренажера. Одно из преимуществ, которое имеет шведская стенка цена . Такой тренажер вы можете купить для себя и для всей семьи. Он подойдет и для любителей, и для профессиональных спортсменов. В том числе, для детей: от дошкольников до подростков. Наличие в вашем доме полноценной шведской стенки даст ребенку возможность меньше времени проводить за компьютером и у телевизора, больше заниматься спортом и играть в активные игры.

Как выбрать шведскую стенку?

Изначально необходимо определиться с типом крепления шведской стенки и материалом изготовления. Крепиться комплекс может к стене, с помощью дюбелей, а также с упором в пол и потолок. Последний вариант подойдет, если потолок — это плиты перекрытия, и не подойдет, если он из гипсокартона или это натяжной потолок. Изготавливаются шведские стенки из металла и дерева. Материал изготовления не имеет принципиального значения. Главное, на что надо ориентироваться — это максимально допустимые нагрузки, которые выдержит ваш спортивный комплекс. Разумно выбирать такую шведскую стенку, которая позволит заниматься и детям и взрослым.

В качестве навесного оборудования, которым комплектуются шведские стенки, могут выступать: турник, кольца, брусья, веревочная лестница, трапеция, канат, и даже доски для жима лежа и для выполнения упражнений на мышцы брюшного пресса, которые элегантно складываются к стенке и не занимают место в вашей комнате. Такая шведская стенка Киев очень практична и функциональна.

Деревянные шведские стенки, которые выполнены из высококачественного материала (например, ясеня) смотрятся очень привлекательно и кому-то могут показаться предпочитаемым вариантом. По своим функциональным возможностям такая шведская стенка Украина ничем не уступает металлическим аналогам и позволяет выдерживать высокие нагрузки.

Купив шведскую стенку, вы и вся ваша семья всегда сможете укрепить здоровье и поддерживать свои мышцы в хорошей форме.

Материал к публикации подготовил