Очистка воды из скважины для домов и коттеджей

Практически все загородные дома и коттеджи имеют основной и скорее всего единственный источник воды - личная скважина. Это удобно и автономно, так как Вы не зависите от центральных магистральных водопроводов и обеспечены водой круглый год без перебоев. Скважина дает Вам необходимое количество воды беспрерывно.

КАКИЕ СКВАЖИНЫ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ?

Скважину бывают нескольких типов. "Добраться" до чистого артезианского источника стоит немалых денег, так как их глубина от 90 до 300 метров. Поэтому в большинстве случаев бурят на глубину от десяти до сорока метров, которые называют "песчаными" или как говорят бурильщики «на песок». Песчаные скважины не так долговечны, как известняковые, но все же служат от пяти до десяти лет и более. А если учесть тот факт, что известняк очень сложно полноценно удалить из воды, то песчаный вариант является наиболее оптимальным.

ОКАЗЫВАЕТСЯ, ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ ИМЕЮТ МАССУ ЗАГРЯЗНЕНИЙ?

Пробурить свою скважину, установить в нее насос и раздать по дому, недостаточно. Ведь грунтовые воды богаты разными веществами, элементами и загрязнениями. Ведь вода, является самым сильным растворителем в природе и поэтому, двигаясь вверх она растворяет то, с чем контактирует. Следует также учитывать факторы геодезии в нашей стране и состояние подземных вод в разных регионах.

Основные загрязнения, содержащиеся в подземной жидкости это:

- Растворенное железо;

- Соли жесткости (кальций магний);

- Механические нерастворимые частицы;

Помимо самых популярных загрязнений, существует еще масса других веществ. Это аммоний, марганец, растворенные соли, нитраты, органические природные соединения, бактерии и сероводород.

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ СПАСАЮТ СИТУАЦИЮ!

Ввиду непреодолимых факторов загрязнения подземных вод, для комфортного и безопасного использования воды из скважины, появляется необходимость устанавливать многоцелевые системы очистки воды. А благодаря современным разработкам технологов и ученых, Вы имеет прекрасную возможность отфильтровать воду так, как того пожелаете.

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОДЫ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЦЕЛЕЙ!

Фильтрацию можно установить, как частичную, так и полноценную. Все зависит от желания и возможностей. Современное оборудование для водоподогтовки способны очистить воду до состояния дистиллированной или же убрать основные загрязнения, которые есть именно в Вашей скважине.

АНАЛИЗ ВОДЫ – ПЕРВЫЙ ШАГ К ДОМАШНЕМУ КОМФОРТУ!

Так как развитие технологий современных систем очистки не стоит на месте, то это обязательное «удовольствие» может себе позволить каждый хозяин загородного дома. Все зависит от состава жидкости и необходимого суточного объема потребления. Для того, чтоб запустить процесс интеграции фильтрующих систем в Ваш любимый дом, необходимо заказать исследование воды и на основании анализа, обратиться к специалистам с опытом работы в данной сфере.

Существует масса готовых решений очистки скважинной воды, в которых применяются самые передовые и экономичные технологии!

Это многокомпонентные фильтрующие материалы, автоматические управляющие контроллеры, которые следят за процессом фильтрации и осуществляют регенерацию «долгоиграющих» фильтров. Это фильтры для механической очистки от самых простых, до автономных компьютеризированных установок. Это удаление вирусов и бактерий посредством ультрафиолетового излучения, а также обратноосмотические установки для приготовления питьевого продукта высшей категории прям у Вас под мойкой с самой низкой себестоимостью за литр.

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