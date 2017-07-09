Надежный оптовый поставщик тканей

Интернет-магазин Суконный Ряд специализируется на оптовой и мелкооптовой торговле текстилем. Компания располагает широким ассортиментом востребованной продукции, списочек которой насчитывает тысячи позиций. Здесь можно купить ткани для любого швейного производства. Например, здесь продается текстиль любого ценового уровня. В каталоге можно найти изящную ткань для дорого свадебного платья или же купить ткань для пошива рабочей формы для персонала. Менеджеры компании всегда помогут подобрать необходимую ткань. На склад попадает продукция ведущих европейских и китайских производителей.

Этот поставщик ценит свою репутацию, поэтому формированию каждой партии уделяется особое внимание. Только после тщательного контроля отсутствия производственного брака и других дефектов, продукция передается на доставку клиенту. На сайте представлены реальные фотографии тканей, причем каждое изображение редактирует профессиональным фотографом. В результате фотографии максимально точно передают цвет и текстуру ткани. Специалисты оптового интернет-магазина Суконный Ряд регулярно пополняют каталог действительно трендовыми и востребованными тканями. Все это помогает партнерам компании активно развиваться.

В каталоге магазина представлен большой выбор ткани для пошива женского нижнего белья. Для этих целей применяются преимущественно натуральные ткани. Самым рациональным решением является хлопок с незначительной добавкой эластичных волокон. Ткань из натурального хлопка не вызывает раздражения и аллергии. Хлопковое белье обеспечивает нормальный теплообмен, что очень важно для таких изделий. Для более дорого сегмента, в магазине можно подобрать шелк или кружева для производства нижнего белья. Какой бы вариант не выбрал заказчик, он всегда точно в срок получает качественную ткань.

Компания предлагает большой выбор плотной ткани для пошива пальто. В ассортимент присутствуют классические расцветки, например, пальтовая ткань "Гусиная лапка". Но здесь же можно купить оптом ткань современной смелой расцветки. В зависимости от сезонности будущего изделия нужно подобрать пальтовую ткань по плотности и составу. Современные ткани со специальным наполнителем позволяют отшивать легкие пальто для весны и ранней осени. Ознакомившись с каталогом, специалист сразу отметит, что на пальтовые ткани установлены выгодные цены.

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