Мода в черно-белом стиле

Главными цветам любого сезона и гардероба остаются черный и белый. Дизайнеры предлагают соединять эти цвета, выбирая total-look черно-белый. Кажется, что соединение двух контрастных цветов не составляет труда, но это не многим удается. .

Принципиально знать, если вами подбирается одежда оптом, для корректировки фигуры отлично подходят темный и белоснежные цвета. Если вы желаете что-то скрыть – одевайтесь в темный цвет, а если, напротив, желаете выделить какую-то часть фигуры – выбирайте белый. Чтобы наряд не казался скучным, можно использовать различные по фактуре материалы: бархат, кожу, шерсть, шелк. .

Применяемые в черно-белом луке аксессуары тоже должны быть выдержаны в черном и белоснежном цвете. Их можно использовать и как дополнение для броской цветной одежки. К примеру, обувь, сочетающая темный и белый, подойдет к хоть какому наряду. .

Монохромная расцветка аксессуаров и одежки нередко используется дизайнерами, потому что она красиво комбинируется с другими цветами. Сочетание белоснежного и темного приковывает взоры, видимо, потому многие модницы неизменно выбирают конкретно это сочетание, невзирая на то, что каждый год в коллекциях модных дизайнеров можно видеть много симпатичных и немыслимо ярчайших красок. .

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