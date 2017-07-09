«Живой Кёнигсберг»

Мода в черно-белом стиле
09-07-2017 19:32  
True Map - персональная карта путешественника
09-07-2017 19:31  
Надежный оптовый поставщик тканей
09-07-2017 19:30  
Ночью скончался известный блогер и журналист Антон Носик
09-07-2017 11:40  
Очистка воды из скважины для домов и коттеджей
09-07-2017 10:40  
ОБСЕ призывает Россию отказаться от Крыма
09-07-2017 07:33  
В Москве на 88-м году жизни скончался народный художник СССР Илья Глазунов
09-07-2017 06:58  
Гран-при "Балтийских дебютов" получила кинокартина совместного производства Литвы, Латвии и Эстонии
09-07-2017 06:33  
Полёт "межконтинентальной" северокорейской ракеты закончился в Японском море
09-07-2017 06:07  
В субботу в Таллине впервые за 10 лет прошёл гей-парад
09-07-2017 05:04  
В Черняховске 28-летний местный житель подозревается в убийстве тёщи
09-07-2017 05:02  
СК начал проверку по факту смерти медиаменеджера Носика
09-07-2017 04:59  
Очевидцы: на трассе Калининград – Балтийск столкнулись два автомобиля, образовалась пробка (фото)
09-07-2017 04:27  
В Польше обнаружили бомбу весом в полтонны, эвакуируют 10 тыс. человек
09-07-2017 03:21  
В Калининграде в подвале девятиэтажки вспыхнул пожар
09-07-2017 02:39  
» » Мода в черно-белом стиле

Мода в черно-белом стиле

Дайджест
111
0

Главными цветам любого сезона и гардероба остаются черный и белый. Дизайнеры предлагают соединять эти цвета, выбирая total-look черно-белый. Кажется, что соединение двух контрастных цветов не составляет труда, но это не многим удается. .

Мода в черно-белом стиле

Принципиально знать, если вами подбирается одежда оптом, для корректировки фигуры отлично подходят темный и белоснежные цвета. Если вы желаете что-то скрыть – одевайтесь в темный цвет, а если, напротив, желаете выделить какую-то часть фигуры – выбирайте белый. Чтобы наряд не казался скучным, можно использовать различные по фактуре материалы: бархат, кожу, шерсть, шелк. .

Применяемые в черно-белом луке аксессуары тоже должны быть выдержаны в черном и белоснежном цвете. Их можно использовать и как дополнение для броской цветной одежки. К примеру, обувь, сочетающая темный и белый, подойдет к хоть какому наряду. .

Монохромная расцветка аксессуаров и одежки нередко используется дизайнерами, потому что она красиво комбинируется с другими цветами. Сочетание белоснежного и темного приковывает взоры, видимо, потому многие модницы неизменно выбирают конкретно это сочетание, невзирая на то, что каждый год в коллекциях модных дизайнеров можно видеть много симпатичных и немыслимо ярчайших красок. .

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: одежда оптом
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Читайте также

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
Мода в черно-белом стиле