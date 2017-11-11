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» » В Калининградской области появится собственный авиаперевозчик

В Калининградской области появится собственный авиаперевозчик

Экономика
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Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области. В Калининградской области в скором времени может появиться собственный авиаперевозчик.

Предметом обсуждения стало создание собственного авиационного предприятия в регионе. В пятницу, 10 ноября губернатор Антон Алиханов встретился с представителями Государственной лизинговой компании и авиакомпании 'Азимут'.

Из нашего аэропорта теперь можно летать в Варшаву, Берлин, Прагу. 'Обеспечение транспортной доступности региона – один из ключевых приоритетов в работе правительства области, —  сказал Алиханов. —  Наша задача – развитие связей, в том числе транспортных, и с другими регионами России, и с иностранными государствами. Надеюсь, эта география будет и дальше расти'. В высокий сезон есть и чартерные программы.

Реализация проекта позволит организовать регулярные рейсы из Калининграда в российские и европейские узловые аэропорты по приемлемым тарифам. В правительстве уточнили, что идея создания регионального авиаперевозчика возникла давно. К реализации проекта планируется привлечение действующего авиаперевозчика, работающего в сфере гражданской авиации.

В правительстве региона, в свою очередь, выразили готовность оказать авиаперевозчику поддержку. Представители авиакомпании рассказали о возможностях и планах 'Азимута' и сообщили, что заинтересованы в размещении воздушных судов на базе аэропорта Храброво.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: В Калининградской области появится собственный авиаперевозчик
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В Калининградской области появится собственный авиаперевозчик