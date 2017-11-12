В России увеличилось число банкротств компаний

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Центр макроэкономического анализа и прогнозирования. Число банкротств в России почти достигло исторического рекорда, установленного в 2009 году.

Из-за падения доходов населения чаще всего банкротятся строительные компании. Количество банкротств в России вновь выросло в третьем квартале. Первый — слабый потребительский спрос, реальные располагаемые доходы населения падают 12 кварталов подряд. Аналитики считают, что на это влияют два фактора. Второй — медленное снижение ключевой ставки. За первые девять месяцев этого года они снизились на 1,2%, по данным Росстата. В начале года она находилась на уровне 10%, а к концу октября снизилась лишь до 8,25%.

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