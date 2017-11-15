На границе с Россией поляки спасли волка из капкана браконьеров

Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на пресс-службу ведомства. Польские пограничники в Венгожеве спасли волка из капкана браконьеров На границе с Россией сотрудники Польской пограничной службы освободили попавшего в капкан волка.

Патруль направился к указанному месту в лесу. Информацию о застрявшем в ловушке животном пограничники получили от местных жителей. Это оказался 50-килограммовый зверь. С помощью тепловизора волк был обнаружен. Его усыпили и перевезли в Центр реабилитации животных в Ольштынеке.

От экологов он получил имя Пограничник. Сейчас волк чувствует себя хорошо.

Материал к публикации подготовил