Курс евро впервые с августа превысил 70 рублей

Таковы данные торгов на Московской бирже. Во вторник, 14 ноября, курс евро превысил 70 рублей.

Доллар прибавил 35 копеек и составил 59,71 рубля. Курс евро поднялся до отметки в 70 рублей, что на 71,75 копейки выше предыдущего уровня закрытия.

Как отмечает 'Интерфакс', снижение рубля к доллару и евро объясняется дешевеющей нефтью. Последний раз курс евро достигал отметки в 70 рублей 30 августа. Другой причиной стало снижение интереса инвесторов к рублёвым активам.

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