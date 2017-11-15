На территории индустриального парка в Храброво разместятся производители полотенец и лифтов

С инвесторами для одного из них калининградские власти уже определились. На территории области ведется строительство двух индустриальных парков — в Храброво и Черняховске. Об этом в эфире программы 'Авторитет с Еленой Воловой' на радио 'Комсомольская правда-Калининград' заявил министр по промышленной политике региона Дмитрий Кусков.

Сейчас идет окончание строительства подстанции. 'В Храброво есть почти все, кроме электричества. Сейчас у нас есть уже три контракта с инвесторами. Ее достроят в следующем году. Два намечается еще в декабре. Это 'Рапира' — производство полотенец; металлургия и производство лифтов. В 2018 инвесторы уже смогут строиться', — рассказал Дмитрий Кусков. Соответственно, он будет полностью готов в 2019 году.

Планируется, что от этих инвесторов придёт 1 млрд 500 млн рублей. Эти пять производств займут только 8,3% всего парка, поэтому есть куда расти, отметил министр. Будет создано 400 дополнительных рабочих мест.

В следующем году планируется закладка подстанции. По словам министра по промышленной политике, в Черняховске работы только начались.

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