Минтруд: размер пенсий ни при каких обстоятельствах не уменьшится

Об этом пишет 'Интерфакс', ссылаясь пресс-службу Минтруда. Пенсии россиян не будут уменьшаться ни при каких обстоятельствах.

Все обязательства перед гражданами выполняются и будут выполняться. 'Дефицита средств в Пенсионном фонде России нет. В министерстве отметили, что пенсия будет только расти в результате индексации для неработающих пенсионеров, для работающих — в результате корректировки выплат в августе. При этом размер пенсий ни при каких обстоятельствах не уменьшится',— говорится в сообщении ведомства.

На 2018 год в бюджете ПФР заложены средства для индексации страховых пенсий и фиксированных выплат к ним на уровне 3,7%, это значительно превысит уровень инфляции за 2017 год. В 2017 году, по данным Минтруда, страховые пенсии в стране были проиндексированы на 5,8%, это превышает инфляцию прошлого года (5,4%).

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