В Эльблонге улицу 12 Февраля переименовали в улицу 12 Февраля

Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде. Власти Эльблонга переименовали улицу 12 Февраля в улицу 12 Февраля.

Ранее улица называлась в честь даты освобождения города Красной армией. Переименование стало результатом вступившего в силу закона о декоммунизации. Новое название совпадает с прежним — это дата взятия замка Тевтонского ордена 12 февраля 1454 года.

В случае с ул. Издание Dziennik Elblaski уточняет, что из-за нового закона в Эльблонге поменяли названия ещё четырёх улиц. Это сделали после консультаций с Варминско-Мазурским воеводством. 12 Февраля горсовет принял резолюцию, которая чётко определила, к какой дате относится событие, в честь которого названа улица.

Закон также запрещает называть улицы, дома и мосты в честь деятелей коммунистической эпохи. Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал закон о декоммунизации, согласно которому может быть убрано до пятисот мемориальных захоронений и памятников. Он сослался на мнение местных жителей, которые высказались против перемен, и на важность принципа самостоятельности местного самоуправления. От переименования городских улиц отказался мэр Гданьска Павел Адамович.

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