Польша убеждает Европу отказаться от газа из России и закупать топливо в других странах

Об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на МИД Польши. Польские власти призывают европейские государства отказаться от российского газа и рассмотреть возможность закупки топлива в других странах.

По словам главы внешнеполитического ведомства Витольда Ващиковского, своим противодействием реализации проекта польские власти побуждают другие государства отказаться от контрактов на поставку газа из России. В МИД Польши прокомментировали позицию Варшавы по отношению к проекту 'Северный поток-2'.

Более того, мы побуждаем другие государства, например Хорватию, чтобы она тоже построила газовый терминал в Адриатике, который мог бы обеспечить ту часть Европы газом из других государств мира', — сказал дипломат, которого цитирует агентство. 'Мы хотим завершить в 2022 году российский контракт.

Нужды Польши в 15 млрд кубометров газа частично покрывает российский «Газпром», его доля в закупках составляет 10 млрд кубов голубого топлива. Ващиковский напомнил что Польша приняла программу сотрудничества с США. Летом 2016 года Варшава объявила, что запущенный в Свиноуйсьце СПГ-терминал мощностью 5 млрд кубометров в год, а также газопровод из Норвегии обеспечит страну независимость от поставок газа из России.

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