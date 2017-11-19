Калининградский янтарный комбинат побил 40-летний рекорд и досрочно выполнил план

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комбината. Калининградский янтарный комбинат установил рекорд по добыче янтаря.

Годовой план выполнен досрочно. Впервые более чем за 41 год комбинат добыл 450 тонн янтаря. Объём добычи оказался на 135 тонн выше показателя 2016 года (315 тонн).

Всего добыто их 19, самый крупный, весом свыше 3 килограммов, находится в музее комбината. В этом сезоне удалось добыть рекордное количество уникальных янтарных самородков весом более 1 килограмма.

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