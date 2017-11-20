Алиханов о "неожиданных" поправках в закон о Калининградской ОЭЗ: Ситуация решается сама собой

Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщил журналистам губернатор Антон Алиханов. Инициатором поправок в закон об Особой экономической зоне в Калининградской области, которые были внесены в последний момент, стало региональное правительство.

Решение принималось правительством Калининградской области', — заявил глава региона. 'Внесение изменений и поправок через депутатов — это объективно быстрее, потому что если бы правительство выходило с такими поправками, то нам надо было бы ещё три недели, чтобы всё согласовать внутри правительства РФ.

Следствием таких изменений должно стать обложение продукции местных сельскохозяйственников НДС в размере 10%. По словам Алиханова, негативные отзывы появились в основном из-за исключения из документа поправки, которая разрешала применение договоров комиссии между сельхозпроизводителями и торговыми сетями.

На совещании у Андрея Рэмовича Белоусова (помощник президента РФ — Прим. 'Тут отреагировали бурно, потому что рассчитывали на эту поправку. Мы совместно с ними приняли решение, что мы эту норму уберём из закона, потому что есть параллельный законопроект, принятый в третьем чтении, по внедрению системы 'Единый сельхозналог'. ред.), которое было недели полторы назад, присутствовали и коллеги из Министерства финансов. Те, у кого определённый уровень оборота, обязаны работать с НДС. То есть у тех людей, которые не хотят платить налог на добавленную стоимость, а таких много среди сельхозтоваропроизводителей, потому что сейчас они теряют на этом НДС, они будут иметь такую возможность. В этой ситуации наши поправки в части комиссионной торговли не нужны, потому что ситуация решается сама собой', — пояснил Алиханов.

Однако именно из-за того, что этого не произошло, калининградское бизнес-сообщество забеспокоилось. Губернатор добавил, что изначально была договорённость с федеральными властями об одновременном принятии закона об ОЭЗ и поправок в налоговый кодекс.

Действительно, наверное, надо было проинформировать чуть заранее. 'К сожалению, так произошло, что они разминулись в один день по времени. Главное — что есть решение для бизнеса, полностью устраивающее сейчас всех, кого это касалось — они удовлетворены решением. Получилось как получилось. ред.) должен был всё разъяснить', — заключил Алиханов. Уже была встреча, на которой Александр Владимирович (Шендерюк-Жидков — Прим.

Согласно документу, для резидентов Калининградской ОЭЗ устанавливается налоговая ставка на прибыль в размере 0%. 16 ноября Госдума приняла в третьем чтении закон о льготах по налогам на прибыль и страховым взносам для резидентов Калининградской ОЭЗ. В течение следующих шести налоговых периодов ставка составит 10%. Она сохраняется в течение шести налоговых периодов. Однако в последний момент в проект закона были внесены изменения, которые вызвали волну недовольства среди калининградских предпринимателей. Помимо этого, законопроект устанавливает пониженные тарифы страховых взносов для организаций — резидентов ОЭЗ, которые создают новые рабочие места.

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