Лютаревич: Изменения в налоговом кодексе РФ не компенсируют негатив от поправок в закон об ОЭЗ
20-11-2017 22:00  
На Окружной дороге опрокинулся грузовик
20-11-2017 19:49  
В Калининградской области выпал снег (фото)
20-11-2017 17:48  
Алиханов о "неожиданных" поправках в закон о Калининградской ОЭЗ: Ситуация решается сама собой
20-11-2017 16:40  
В Гусеве из-за гололёда столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
20-11-2017 16:19  
Облдума начала процесс лишения мандата Игоря Рудникова
20-11-2017 15:59  
Администрацию Светлогорского района возглавил Андрей Толмачёв
20-11-2017 15:51  
Калининградец, пострадавший в ДТП на территории Новгородской области, отсудил более 400 тыс. рублей
20-11-2017 15:49  
В Пионерском закрыли повреждённый штормом променад
20-11-2017 15:41  
Назван самый популярный у калининградцев смартфон
20-11-2017 15:11  
Региональный минздрав: болельщиков во время ЧМ будут лечить за счёт принимающей стороны
20-11-2017 15:10  
В Калининграде открыли два двора, отремонтированных по целевой программе
20-11-2017 15:03  
Патриарх Кирилл предупредил о приближении конца света
20-11-2017 14:50  
В региональном правительстве оценили долг перед игроками "Балтики" в 15 миллионов рублей
20-11-2017 14:37  
Открывал дверь всем постучавшимся: в Правдинске мужчина, натянув на лицо свитер, ограбил соседа
20-11-2017 14:32  
» » Лютаревич: Изменения в налоговом кодексе РФ не компенсируют негатив от поправок в закон об ОЭЗ

Лютаревич: Изменения в налоговом кодексе РФ не компенсируют негатив от поправок в закон об ОЭЗ

Экономика
57
0

Об этом LiveKenig сообщил президент Балтийского бизнес-клуба Сергей Лютаревич. Положение налогового кодекса о 'едином сельхозналоге' совершенно не компенсирует калининградским бизнесменам потерь, которые они понесут из-за возврата НДС для сельхозпроизводителей.

Следствием таких изменений должно стать обложение продукции местных сельскохозяйственников НДС в размере 10%. В итоговой версии закона о льготах по налогам на прибыль и страховым взносам для резидентов Калининградской ОЭЗ, пропала поправка, разрешающая применение договоров комиссии между сельхозпроизводителями и торговыми сетями. Однако Антон Алиханов заявил, что решение было принято в виду изменений Налогового кодекса РФ, которые и так дают возможность сельхозпроизводителям выбирать другую систему налогообложения.

Надо, чтобы сельхотоваропроизводители не платили НДС. 'Мы очень рассчитывали, что поправка о 'комиссионной торговле' пройдёт. Сети старались сдерживать цены, а производители добавили эти деньги к себестоимости. Причем она должна была идти для всех предпринимателей, производящих продукты питания, вне зависимости от объёмов оборотов.  Договоры комиссии отменили, и НДС вернулся еще с 1 января 2017 года. Мы очень надеялись, что снова будем работать как раньше', — рассказал Лютаревич. А иначе бы люди сразу разворачиваются и ехали за покупками в Польшу.

Там ограничения по обороту, новое налоговое регулирование… Мы не считаем, что у нас те же условия, что и у предпринимателей в других регионах РФ, для которых эта норма приемлема', — подчеркнул Лютаревич. 'Это совершенно не компенсирует нам отмену поправки.

Надо, чтобы это было для всех форм малого бизнеса. 'Чтобы сейчас хоть как-то бизнес поддержать, надо снова вернуться к снижению ставки для тех, кто работает по 'упрощёнке'. Сейчас данная мера становится как никогда актуальной. Так сделано уже в 76 субъектах РФ'.

Антон Алиханов заинтересовался идеей, но решил, что такие послабления надо вводить для 'приоритетных отраслей'. Такое предложение уже озвучивалось на встречах представителе БДК и губернатора. Бизнесмены же настаивают на снижении ставок для всех, а взамен готовы дать новые рабочие места.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Лютаревич: Изменения в налоговом кодексе РФ не компенсируют негатив от поправок в закон об ОЭЗ
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В этом разделе также

Ещё почитать

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
Лютаревич: Изменения в налоговом кодексе РФ не компенсируют негатив от поправок в закон об ОЭЗ