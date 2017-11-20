Лютаревич: Изменения в налоговом кодексе РФ не компенсируют негатив от поправок в закон об ОЭЗ

Об этом LiveKenig сообщил президент Балтийского бизнес-клуба Сергей Лютаревич. Положение налогового кодекса о 'едином сельхозналоге' совершенно не компенсирует калининградским бизнесменам потерь, которые они понесут из-за возврата НДС для сельхозпроизводителей.

Следствием таких изменений должно стать обложение продукции местных сельскохозяйственников НДС в размере 10%. В итоговой версии закона о льготах по налогам на прибыль и страховым взносам для резидентов Калининградской ОЭЗ, пропала поправка, разрешающая применение договоров комиссии между сельхозпроизводителями и торговыми сетями. Однако Антон Алиханов заявил, что решение было принято в виду изменений Налогового кодекса РФ, которые и так дают возможность сельхозпроизводителям выбирать другую систему налогообложения.

Надо, чтобы сельхотоваропроизводители не платили НДС. 'Мы очень рассчитывали, что поправка о 'комиссионной торговле' пройдёт. Сети старались сдерживать цены, а производители добавили эти деньги к себестоимости. Причем она должна была идти для всех предпринимателей, производящих продукты питания, вне зависимости от объёмов оборотов. Договоры комиссии отменили, и НДС вернулся еще с 1 января 2017 года. Мы очень надеялись, что снова будем работать как раньше', — рассказал Лютаревич. А иначе бы люди сразу разворачиваются и ехали за покупками в Польшу.

Там ограничения по обороту, новое налоговое регулирование… Мы не считаем, что у нас те же условия, что и у предпринимателей в других регионах РФ, для которых эта норма приемлема', — подчеркнул Лютаревич. 'Это совершенно не компенсирует нам отмену поправки.

Надо, чтобы это было для всех форм малого бизнеса. 'Чтобы сейчас хоть как-то бизнес поддержать, надо снова вернуться к снижению ставки для тех, кто работает по 'упрощёнке'. Сейчас данная мера становится как никогда актуальной. Так сделано уже в 76 субъектах РФ'.

Антон Алиханов заинтересовался идеей, но решил, что такие послабления надо вводить для 'приоритетных отраслей'. Такое предложение уже озвучивалось на встречах представителе БДК и губернатора. Бизнесмены же настаивают на снижении ставок для всех, а взамен готовы дать новые рабочие места.

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