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IT-компания "БАРС Груп" планирует открыть предприятие-резидента ОЭЗ

Экономика
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Об этом во вторник, 21 ноября, во время пресс-конференции сообщил гендиректор компании Тимур Ахмеров.  IT-компания 'БАРС Груп' планирует открыть в Калининградской области дочернее предприятие, которое станет резидентом Особой экономической зоны и воспользуется соответствующими преференциями.

Мы в проработке того, как воспользоваться налоговыми льготами. 'Мы заявили о таком нашем желании, но не до конца ещё все вопросы согласовали. Калининградская область очень манит своими возможностями Особой экономической зоны', — заявил Тимур Ахмеров. 

Мы считаем, что новое молодое поколение — это тот потенциал кадров, который мы сможем использовать и воспитывать, чтобы здесь развивать цифровую экономику субъекта. 'В цифровой экономике есть статистика, что в США формирование одного высокотехнологичного рабочего места, а IT-специалисты попадают под эту формулировку, влечёт за собой создание 4,9 рабочего места для других специальностей. Мы хотим создать здесь кадровый потенциал, который мог бы разрабатывать российское программное обеспечение для тиражирования его в Европу', — поделился планами Ахмеров. 

Согласно документу, чтобы получить статус резидента ОЭЗ, для компаний в сфере IT минимальный размер инвестиций составляет 1 млн рублей.  16 ноября Госдума приняла законопроект 'Об Особой экономической зоне в Калининградской области'.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: IT-компания "БАРС Груп" планирует открыть предприятие-резидента ОЭЗ
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IT-компания "БАРС Груп" планирует открыть предприятие-резидента ОЭЗ