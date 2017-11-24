Алиханов: Миллиардные недоимки по налогам ограничивают наши возможности

Об этом глава региона Антон Алиханов рассказал в онлайн-интервью Газете.Ru. По данным правительства Калининградской области, недоимки по налогу на имущество только в областном центре оцениваются в миллиард рублей.

Задолженность по нему варьируется от 700 миллионов до одного миллиарда рублей. Губернатор отметил также слабую собираемость транспортного налога в Калининграде.

Аналогичная ситуация и по другим муниципалитетам', — рассказал Алиханов. 'То есть, по сути, если мы будем собирать эти недоимки, это значительно расширит наши возможности. Глава региона уточнил, что правительство области предпринимало попытки побудить муниципалитеты повысить налоговую дисциплину.

То есть дорожные фонды, по сути, оставляем в муниципалитетах. 'Договорились с ними, что те, кто предпримет какие-то действия, чтобы снизить эту задолженность до определенного процента, с 2018 года получат определенную долю доходов от акцизов на нефтепродукты. И теперь они получат достаточно существенные деньги на свои дороги, будут тратить и оставлять их у себя', — пояснил Алиханов. Но, к сожалению, только один муниципалитет из 22 уже выполнил эту задачу.

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