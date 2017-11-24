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Как онлайн узнать у долгах в базе ФССП

Экономика
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Интернет-сервис Rosdolgi создан для того, чтобы каждый житель России мог в режиме онлайн узнать, если у него долги по линии Федеральной службы судебных приставов. Это официальный ресурс ФССП, поэтому все данные пользователи получают из официальной базы данных. Стоит отметить, что возможность получения справки о задолженностях из базы ФССП является бесплатной услугой. Но в некоторых случаях этих данных может оказаться недостаточно. В такой ситуации можно воспользоваться платной, но недорогой, услугой сервиса https://rosdolgi.ru/. В рамках этой услуги, информация о задолженности физического или юридического лица будет собрана не только из базы ФССП, но и из баз ФНС, ФТС, Бюро кредитных историй и крупных банков.

Как онлайн узнать у долгах в базе ФССП

Чтобы бесплатно проверить человека на наличие долгов, нужно просто заполнить соответствующую онлайн-форму на сайте Rosdolgi. В нее нужно ввести полное имя физического лица, выбрать регион проживания и указать точную дату рождения. После этого нужно нажать кнопку "Узнать задолженность", после чего сервис получит информацию с официального сервиса и сформирует электронный отчет. Сервис предоставит действительно актуальные данные, которые не будут отличаться о тех, которые можно получить непосредственно в службе судебных приставов. Однако благодаря сервису получить эту информацию можно, не выходя из дома или офиса.

Судебная задолженность может образовать по разным причинам, некоторые из которых могут оказаться неожиданными. К примеру, человек может забыть своевременно оплатить штраф за нарушение ПДД, что в течение короткого времени станет причиной внесения субъекта в базу должников. Физическое лицо может не знать, что не него был подано исковое заявление. Нестандартно высокая комиссия в платежном терминале может стать причиной того, что при оплате долга или штрафа на счет получателя будет зачислена недостаточная сумма. Все это служит поводом внесения человека в реестр судебных должников.

Чем же опасна такая ситуация? Если гражданин числится в перечне должников ФССП, то на его выезд в другие страны накладывается запрет. Если человек еще не знает о подобных государственных санкциях, то он может купить путевку и билеты на отдых, к примеру. В результате уже в аэропорту сотрудник таможенного контроля будет вынужден просто разрушить все планы. В такой ситуации рассчитывать на компенсацию расходов на билет и покупку тура не стоит.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: https://rosdolgi.ru/
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Как онлайн узнать у долгах в базе ФССП