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» » Шендерюк-Жидков: Предприниматели не должны платить дополнительные пошлины за посылки из ЕАЭС

Шендерюк-Жидков: Предприниматели не должны платить дополнительные пошлины за посылки из ЕАЭС

Экономика
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Об этом на заседании консультативного совета по таможенной политике при Калининградской областной таможне сообщил вице-премьер региона Александр Шендерюк-Жидков. Правительство Калининградской области намерено исправить ситуацию с доставкой почтовых отправлений предпринимателям с основной территории страны.

Нам важно поддержать наших предпринимателей, чтобы у них не возникали проблемы с НДС и они не платили дополнительную пошлину за комплектующие', — сообщил заместитель председателя правительства.   'Правительство области обратится в Министерство финансов РФ для исправления ситуации с доставкой почтовых отправлений калининградских предприятий с основной территории страны.

Поставками занимается Почта России или операторы экспресс-доставки. Сейчас в регион с территории ЕАЭС в адрес предприятий приходят посылки с товарами, которые затем используют как производственное сырьё.

Регламента, который устанавливал бы порядок признания таких почтовых отправлений товарами ЕАЭС в соответствии с таможенными правилами, пока нет, уточнил Шендерюк-Жидков. Проблема в том,  что на таможне очень трудно доказать, что все эти товары – из ЕАЭС.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: Шендерюк-Жидков: Предприниматели не должны платить дополнительные пошлины за посылки из ЕАЭС
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Шендерюк-Жидков: Предприниматели не должны платить дополнительные пошлины за посылки из ЕАЭС