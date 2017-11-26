Оптовая продажа качественного текстиля в Украине

Розничным и оптовым покупателям компания Текстиль Плаза предлагает большой выбор тканей и домашнего текстиля. Домашним мастерам и швейным производствам поставщик может предложить качественную фурнитуру, включая бисер, боа, застежки, бусины, бретельки и многое другое. Здесь можно найти подходящие материалы для создания любой одежды, от рубашек и купальников до деловых костюмов и вечерних платьев. Представители компании регулярно посещают международные выставки, что позволяет формировать ассортимент с учетом последних модных тенденций. В магазине https://textileplaza.com.ua/ru/ действует привлекательная накопительная система скидок.

Сегодня продолжает пользоваться популярностью одежда из вельвета, поэтому компания Текстиль Плаза всегда поддерживает большие запасы этой ткани. Поставщик может предложить качественный вельвет из натуральных и синтетических материалов, а также из их комбинаций в разных пропорциях. Из вельвета создаются брюки, верхняя одежда и другие элементы гардероба. Эта ткань отличается износостойкостью, привлекательным видом и эластичностью. Уникальная структура ткани гарантирует, что вещи из вельвета не помнется даже после суровых испытаний. Чтобы изделие из вельвета радовало владельца продолжительное время, ему нужно отказаться от его стирки в стиральной машине. В остальном вельвет отличается простотой в уходе.

Не меньшим спросом пользуется одежда из джинсовой ткани, так как она присутствует практически в каждом гардеробе. Широкий ассортимент джинсовой ткани в магазине Текстиль Плаза позволяет удовлетворять потребности как небольших ателье, так и масштабных швейных производств. В каталоге можно сразу подобрать необходимую фурнитуру для отшива модных джинсовых вещей. Качественный джинс всегда имеет приятную текстуру и равномерную окраску. Одежда из этой ткани отличается износостойкостью и практичностью.

Компания Текстиль Плаза предлагает своим покупателям только качественный текстиль, вне зависимости от его вида. Вся ткань имеет плотность, соответствующую стандартам. Поставщик сотрудничает с производителями, которые используют только качественные красители и добавки. Чтобы убедиться в стойкости окраски, можно потереть чистой бумагой по ткани, что считается универсальным тестом. Качественный текстиль не должен даже минимально передавать свой цвет на бумагу.

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