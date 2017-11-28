Об этом сообщает 'Польское радио'. В Варшаве неизвестные забросали камнями Центр мусульманской культуры.

Неизвестные выбили стёкла и уничтожили кондиционер. Инцидент произошёл в ночь на понедельник в микрорайоне Охота. Полицейские опрашивают свидетелей и изучают записи видеокамер. По информации RMF FM, представители центра рассказали о неоднократно поступавших в их адрес угрозах. Масштаб разрушений говорит о том, что вандалов могло быть несколько.

'Wybito kilkanascie szyb'. Osrodek muzulmanski zdewastowany. Szczegoly w @tvnwarszawa:https://t.co/qWYXBQRhxv pic.twitter.com/Dv1DKCLPsh

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