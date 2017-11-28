В Литве начали скупать у всех желающих мобильники и планшеты

Об этом сообщает Delfi. С 27 ноября в Литве начали скупать старые телефоны и планшеты.

Сначала эксперты оценят состояние телефона и затем за него сразу же заплатят наличными. Компания Mobiliuju telefonu techninis centras (MTTC) будет передавать гаджеты всех моделей своим партнёрам — эстонской компании REDEEM Nordic.

До сих пор в Литве старые мобильники скупали только в том случае, если клиент покупал новый телефон. Устройства будут возвращать к жизни сотрудники REDEEM Nordic, которая будет продавать восстановленные телефоны.

Согласно прогнозам, к 2020 году объём такого мусора может превысить 12 млн тонн в год, поэтому ЕК рекомендует реставрировать старые телефоны. По данным Еврокомиссии, в странах ЕС увеличивается количество электронных отходов, что значительно влияет на экологическую ситуацию.

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