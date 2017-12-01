Депутаты Госдумы предложили установить минимальную цену на вино

Об этом пишет РИА Новости. В Госдуме предложили установить минимальные цены на вино, чтобы покупатели могли отличать натуральную продукцию от порошковой.

По его мнению, россиян нужно оградить от 'фальсификата и суррогата', в том числе от 'порошковой продукции'. С предложением об установлении минимальных розничных цен на вина выступил депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев.

К сожалению, это для нашего российского рынка реальность. 'Порошковые вина — это ни для кого не новость, они есть в торговых сетях по-прежнему. Мы выступаем за то, чтобы ввести минимальную цену на бутылку вина', — отметил Бахарев.

С мая 2017 года минимальная цена за поллитровую бутылку составляет 205 рублей. Сейчас в России действует только минимальная цена на водку.

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