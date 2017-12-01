Южнокорейская авиакомпания планирует чартерные рейсы в Калининград во время ЧМ-2018

Это возможно при условии, если первая игра сборной этой страны пройдёт в регионе, пишет ТАСС. Авиакомпания Korean air готова организовать чартерные рейсы для болельщиков из Южной Кореи в Калининград в период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Наша страна отобралась в его финальную часть, и если завтра (1 декабря) во время жеребьёвки станет известно, что первая игра нашей команды пройдёт в Калининграде, то мы обязательно организуем чартеры для наших болельщиков', — цитирует пресс-служба Корпорации развития Калининградской области вице-президента штаб-квартиры авиакомпании по России и СНГ Сон Сон Хве. 'Калининград интересен нашей компании, особенно в связи с чемпионатом мира по футболу.

Обсуждались перспективы сотрудничества Калининградского аэропорта с авиакомпанией с учетом возможностей калининградской ОЭЗ и географического положения Калининграда. Встреча состоялась в рамках двухдневного визита представителей южнокорейского бизнеса.

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