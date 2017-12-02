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» » В Гданьске на выходных открывается Рождественская ярмарка

В Гданьске на выходных открывается Рождественская ярмарка

Экономика
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Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде. В Гданьске в преддверии Рождества открывается праздничная ярмарка в субботу, 2 декабря.

В качестве особой достопримечательности  – Ангельская мельница, трёхуровневая восьмиметровая конструкция с движущимися фигурками. Посетителей Рождественской ярмарки в Гданьске ждёт 35-метровая горка с тремя дорожками для санок, удивительный говорящий лось и другие развлечения.

А уже с  6 декабря к рождественским развлечениям подключится и Дед Мороз. В течение трёх недель в Главном городе, в Оливском парке и в других местах для горожан и туристов будут проводиться праздничные мероприятия.

Оборудование, закупленное для праздничного освещения, останется собственностью города, сообщили в администрации Гданьска.  В этом году украшение города к Рождеству обошлось местному бюджету около миллиона злотых - примерно в 300 тысяч евро.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: В Гданьске на выходных открывается Рождественская ярмарка
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В Гданьске на выходных открывается Рождественская ярмарка