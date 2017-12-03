Литовских поисковиков оштрафовали за незаконное перезахоронение советских солдат

Об этом сообщает RU.DELFI. Литовский суд оштрафовал поисковиков за незаконное перезахоронение советских солдат.

Процедура не была согласована с МИД и Минкультом Литвы. Департамент культурного наследия Литвы решил оштрафовать поисковую организацию 'Забытые солдаты' за захоронение под монументом со 'звездой' останков бойцов Красной армии на 1448 евро. Директор ДКН Диана Варнайте заявила, что звезда — советский символ.

Изначально предполагалось снести памятник, заменив его на информационную табличку. По словам лидера поисковиков Виктора Орлова, штраф — не самый худший вариант. Перезахоронение было произведено четыре года назад, а закон о согласовании подобных мероприятий с местным МИД был принят только год назад. Организация намерена оспаривать данное решение, так как литовская сторона сама нарушает свое же законодательство.

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