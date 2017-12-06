Как утеплить трубы

Проживание в коттедже подразумевает наличие как положительных, так и отрицательных сторон. Среди положительных, конечно же, свобода, которой нет и никогда не будет в квартире. Второе – это отсутствие соседей за стенкой. И если коттедж расположен не в центре города, что весьма маловероятно, тогда наличие свежего воздуха является также большим плюсом. Недостатки при проживании в коттедже также есть, но наиболее весомым является проблема с коммуникациями.

То света нет, то воды, то и того и другого. А когда на улице мороз, а нет ни света, ни воды, тогда это чревато замерзанием остатков воды в системе. И чтобы этого избежать, нужно заранее утеплить трубы, и утеплить так, чтобы потом не бояться за них. При этом нужно помнить, что утепление труб нужно в любом случае и это не зависит ни от качества, ни от дороговизны самих труб, ни тем более от материала, из которого они изготовлены. В любом случае, при замерзании воды, труба будет деформирована, а при размерзании это грозит затоплением. Купить пенопласт в интернете сегодня проще простого, просто нужно зайти на сайт http://penoplast-klester.ru/about/ и сделать заказ онлайн.

Первым методом для утепления труб является специальный согревающий кабель. Им обычно обматывают трубу и дальше укладывают туда, где она должна находиться, а в зимний период, система подключается и обогревает трубы.

Но этот вариант имеет больше минусов, чем плюсов, так как это хоть и незначительное, но дополнительное круглосуточное потребление электроэнергии.

Наиболее распространенным и более экономным вариантом утепления труб является приобретение специальных материалов цилиндрической формы. Такие материалы изготовлены из пенопласта или минеральной ваты и имеют форму трубы с отверстием для трубы внутри. Этот утеплитель одевается на саму трубу и имеет размер немного больший, чем диаметр самой трубы. Это нужно для того, чтобы стык образовал небольшой нахлест, который затем можно заклеить скотчем.

Что касается труб, находящихся на улице, то дополнительным вариантом будет размещение их на глубине ниже уровня промерзания. Для этого нужно узнать по строительным нормам, какой уровень промерзания в вашем регионе. Он может варьироваться от одного до двух метров. Но при этом нужно понимать, что придется выкопать траншею на эту глубину, а это дополнительные затраты.

Утепление труб должно проводиться на этапе подключения коммуникаций к жилому дому, но если таких работ сделано не было, тогда следует поторопиться и не откладывать до первых заморозков, так как при промерзании грунта будет уже достаточно проблематично что-то делать.

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