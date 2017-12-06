Как оформить покупку готовой фирмы

В современных условиях, когда в России вовсю правит рыночная экономика, конкуренция между всевозможными фирмами огромная. И многие молодые предприниматели опускают руки на самом начальном этапе организации своей фирмы: слишком сложным оказывается процесс подготовки и оформления документации, а также сама регистрация ООО.

И вот здесь как раз-таки наступает момент подумать о готовой фирме. Готовая фирма – это уже полностью оформленная, зарегистрированная по всем правилам компания. Выделяют следующие виды фирм под ключ:ОАО;ООО;ПАО. У любой готовой фирмы имеются все необходимые регистрационные документы (лицензия, всевозможные свидетельства, расчетные счета), печать. Кроме того, готовая фирма должна быть поставлена на учет во все необходимые для ее функционирования организации. В зависимости от того, какой деятельностью вы собираетесь заниматься, можно выбрать либо коммерческую фирму, либо фирму по хозяйственной деятельности. При выборе готовой фирмы необходимо тщательно проверить все учредительные документы, а также убедиться в том, что фирма не имеет никаких долгов и обременительных обстоятельств.

Есть виды деятельности, требующие обязательного лицензирования по российскому законодательству. А это очень трудоемкая, а порой и очень длительная процедура. Поэтому, покупая готовую фирму с лицензией, вы не только освободите себя от лишней головой боли, но и сохраните драгоценное время. Кроме лицензии, вам должны предоставить следующие документы:свидетельство и гос. регистрации юридического лица;ИНН;коды статистики;учредительные документы (Устав, договора);расчетные счета;печать и др.

В последние годы все большую популярность набирает франчайзинговый бизнес. Хорошо раскрученные бренды, у которых уже есть собственное лицо на рынке, предлагают начинающим предпринимателям приобрести готовый бизнес. Приобретая фирму по франшизе, франчайзи получает пакет необходимых для ее функционирования документов, а также помощь в ведении бизнеса. Фирма по франшизе, конечно, отличается от полностью самостоятельного бизнеса, имея как плюсы, так и минусы.

Основные преимущества – готовая концепция будущего бизнеса, поддержка материнской компании, готовые документы. К минусам можно отнести то, что здесь нет места особому творчеству: франчайзер имеет свое собственное представление, как должны работать дочерние фирмы. В любом случае, приобретая готовую фирму, вы освободите себя от траты драгоценного времени, и бумажной волокиты, которая порой останавливает молодых предпринимателей в самом начале пути.

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