"Это не финал": Алиханов прокомментировал подписание закона о калининградской ОЭЗ

Об этом в среду, 6 декабря, рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Крупные региональные предприниматели откладывали инвестиционные решения в ожидании подписания президентом закона о Калининградской ОЭЗ.

Поэтому в полном смысле слова можно сказать, что он долгожданный для всех нас, — отметил глава региона. 'Мы, исходя из общения с крупными предпринимателями, понимаем, что они в последнее время немного откладывали свои инвестрешения, ожидая этого закона. Может быть, не всё, что мы изначально задумывали, попало в закон, но — 'ищите и обрящете' — будем пробовать и дальше, поэтому это не финал. — Мы достаточно долго над ним работали, почти два года, но эта работа увенчалась успехом. Наша Особая экономическая зона всегда была в лидерах, и этими поправками мы возвращаем ей это звание'.

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