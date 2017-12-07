Крафт пакеты с логотипом на заказ

На сегодняшний день красивая упаковка – это неотъемлемая составляющая любого подарка, а также продукции премиум-класса. В обоих случаях важно достичь главной цели – произвести яркое впечатление и подчеркнуть исключительность вручаемой вещи. Как нельзя лучше для этого случая подходят бумажные крафт пакеты с логотипом (нанесение дизайнерского принта).

Благодаря высокому качеству, широкому выбору размеров и возможности персонального оформления дизайнерские крафт пакеты стали очень популярны как на семейных и дружеских праздниках, так и на предприятиях в рамках корпоративных торжеств. Подарочный пакет может быть изготовлен из различных бумагосодержащих материалов: крафт-бумага, мелованная и офсетная бумага, дизайнерская бумага (эфалин, плайк, имитлин). Поэтому часто пакеты для подарков могут называться по-разному, в зависимости от выбранного материала для их изготовления. Встречаются такие названия: бумажные пакеты, бумажные крафт-пакеты, пакеты из дизайнерской бумаги.

Пакеты могут быть различных размеров и форматов, но в целом они представляют собой прямоугольный параллелепипед с укрепленным дном и ручками в виде петли. Ручки могут быть из бумаги, шпагата или, самые надёжные, верёвочные. Бумажные и шпагатовые ручки вклеиваются непосредственно в пакет, а для веревочных проделывают специальные отверстия, которые часто укрепляют люверсами.

180х200х140

180х250х100

200х150х75

230х230х100

230х285х90

240х300х100

Печать бумажных крафт пакетов с логотипом или другой символикой методом шелкографии осуществляется в следующих форматах:

Цену на печать пакетов можно увидеть на официальном сайте.

Бумажный крафт пакет с логотипом — плюс к имиджу

Такой вид пакета становится всё более популярным видом упаковки, подчёркивающим имидж компании. В современных условиях развития корпоративной этики и рынка рекламных услуг потребность заказать бумажные пакеты с логотипом увеличивается и затрагивает не только крупные корпорации, но уже и представители малого бизнеса считают необходимым изготовление бумажных крафт пакетов с логотипом для различных мероприятий. Более того, печать на крафт пакетах – это ещё и выгодное вложение в рекламу. Яркие дизайнерские пакеты высокого качества всегда будут отличным способом украсить дорогую покупку и поддержат репутацию компании на должном уровне.

И конечно же для того, чтобы оказать такой эффект на покупателя необходимо заранее обратиться в профессиональную мастерскую, которая разработает индивидуальный дизайн и после заказать печать на крафт пакетах. Шелкография мастерской Malevich, по праву, будет наилучшим вариантом для этой цели. Особенно при печати тиража до 5000. Именно при таком объёме наиболее выгодное соотношение цены и качества.

Почему именно шелкография лучший метод, чтобы изготовить бумажные крафт пакеты с логотипом на заказ? Отметим главные преимущества:

Качество и точность оттиска при нанесении методом шелкографии. Максимальное отклонение от заданной в макете разметки всего 1-2 мм. Каждая деталь будет на своём месте, без смещений и незапланированного наложения.

Для нанесения используются экологичные ультрафиолетовые краски. Пакеты с нанесением уф-краски значительно дольше сохраняют яркость изображения и не имеют запаха, в отличии от сольвентных чернил.

Яркость красок и плотный слой нанесения. Все без исключения фирменные крафт пакеты, отпечатываются насыщенным, плотным слоем краски. Заливка изображения наносится без пропусков на каждом экземпляре.

Максимальная оперативность выпуска тиража до 5000 тыс. Нанесение шелкографии позволяет выполнить заказ в срок даже при недостатке временного ресурса.

Двухсторонняя печать на пакетах с дополнительным нанесением 2-х и более слоёв.

Подарочные бумажные крафт пакеты с нанесением красочных изображений методом шелкографии буду отличным решением для салона сувениров, магазина дорогих алкогольных напитков, в ювелирных салонах и просто для любого, кто желает украсить момент вручения подарка. Мы обязательно учтём все Ваши пожелания, к тому же, короткие сроки и хорошее сочетание цены и качества также оставят яркое впечатление от работы мастерской Malevich.

Компания Malevich осуществляет печать логотипов на крафт пакетах в целом по Украине: в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе, Херсоне, Полтаве, Запорожье, Чернигове, Луцке, Виннице, Ивано-Франковске, Львове, Тернополе, Николаеве, Ужгороде, Черкассах, Кривом Рогу и других городах. Доставка заказа осуществляется через "Новую Почту" либо "Мост Экспресс".

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