Калининградская область оказалась на тридцатом месте среди регионов по уровню зарплаты

Таковы данные рейтинга, составленного аналитиками 'РИА Новости'. Калининградская область заняла 30-ю строчку в рейтинге российских регионов по уровню заработной платы.

Согласно ей, в апреле 2017 года средняя зарплата в Калининграде составляла 23,4 тыс. Рейтинг опирается на информацию Росстата. Доля работающих с зарплатой выше 100 тыс. рублей. рублей в месяц равнялась 9,5%. рублей в месяц равнялась 2%, а доля горожан с заработком ниже 10 тыс.

рублей), Адыгея (16,2 тыс. Регионами с самым низким заработком оказались Дагестан (13,6 тыс. рублей). рублей) и Кабардино-Балкарская Республика (14,9 тыс. рублей), Чукотском автономном округе (57,2 тыс. Самые высокие зарплаты в Ямало-Ненецком автономном округе (58,6 тыс. рублей). рублей) и в Москве (48,2 тыс.

рублей. В целом по России только 4,13% работников получают больше 100 тыс. рублей. Средняя зарплата по стране составила 24,7 тыс.

По этому показателю Калининградская область оказалась на 13-м месте в списке регионов страны. Ранее исследование показало, что среднестатистическому жителю Калининграда нужно копить на квартиру восемь лет.

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