Качественные запчасти для мотоблоков в Украине

Сегодня во многих частных хозяйствах трудятся мотоблоки, которые, в зависимости от навесного оборудования, позволяющие справляться с разными задачами. Мотоблоки применяются для земляных работ, уборки снега, ухода за садом и клумбами, а также для перевозки тяжелых грузов. Однако любому бензиновому и дизельному мотоблоку со временем понадобятся запчасти. Украинский интернет-магазин Save Motor готов стать вашим надежным поставщиком запчастей для популярных мотоблоков.

Большинство дизельных мотоблоков на украинском рынке представлены под марками Sadko, Зубр, Vitals, Кентавр и Weima. Однако нужно отметить, что все они в своей конструкции имеют унифицированные элементы. К примеру, в сегменте мотоблоков средней мощности, как правило, применяется дизельный силовой агрегат 186F мощностью 9 л.с. Любые запчасти на дизельный двигатель 186f может предложить интернет-магазин Save Motor.

Здесь можно купить расходные комплектующие, запчасти для технического обслуживания и ремонта. В ассортименте компании находятся блоки цилиндров, головки цилиндров, маховики, коленвалы, ручные и электронные стартеры, а также многое другое. Все запчасти сертифицированы, а значит соответствуют высоким стандартам качества.

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