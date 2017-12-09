С чего стоит начать обучение торговле на Форекс

Люди, которые решили стать трейдерами на рынке Forex, часто не знают, с чего начать свое обучение. Эта ниша очень популярна, поэтому существует масса платных уроков и видеокурсов, которые обещают научить любого человека успешно вести торговлю на валютном рынке. Опытные трейдеры не рекомендуют начинать обучение форексу с покупки курсов или других разрекламированных платных материалов. Как правило, они не несут практической пользы для новичков.

Находясь на первых ступенях освоения рынка Forex, стоит обратить внимание на сообщество https://vk.com/foreksobuchenie. Его администратор является успешным трейдером, который готов бесплатно научить трейдингу подписчиков. Автор готов бесплатно предоставить не ознакомительные знания, на реальные кейсы, которыми он пользуется самостоятельно. Специалист получает выгоду от такой образовательной деятельности в виде комиссии от доходов своих учеников.

Трейдеры которые сегодня ведут активную деятельность на Forex, не советуют покупать учебники по трейдингу, которые активно рекламируются. Как правило, в них опубликована информация и стратегии, которые потеряла свою актуальность несколько лет назад.

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