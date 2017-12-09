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Быстрые и выгодные микрозаймы в Казахстане

Экономика
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Онлайн-площадка Monily работает для того, чтобы каждых житель Казахстана мог быстро и выгодно получить займ. Сайт является микрокредитным агрегатором, которому удалось в своих рамках объединить предложения всех ведущих кредиторов Казахстана. Чтобы подобрать оптимальное предложение, нужно на главной странице сервиса выбрать сумму необходимого микрокредита и срок его погашения. После этого система составит рейтинг подходящих микрофинансовых организаций. Ранжирование в рейтинге будет происходить по принципу преимущества самых выгодных условий. После выбора кредитора и оформления заявки, клиенту нужно подождать не более суток до момента получения денег на счет.

Быстрые и выгодные микрозаймы в Казахстане

Выбирая микрофинансовую организацию, специалисты рекомендуют обратить внимание на займер kz. Эта компания предлагает не только быстрые займы "до зарплаты" с максимальным сроком погашения. Здесь действуют персональные программы кредитования, позволяющие получить деньги на срок до 6 месяцев. Стоит отметить, что с каждым следующим обращением клиент получает более лояльные условия предоставления микрозайма. По мере развития партнерства, компания будет постепенно увеличивать максимальные сроки и сумму займа, а также снижать процентную ставку. Такой подход позволяет сформировать доверительные отношения между клиентом и МФО.

В ТОП рейтинга кредитных организаций на сайте Monily часто попадает компания moneyman kz. Эта микрофинансовая организация позволяет получить микрозайм онлайн, предоставить копию всего одного документа. Чтобы заемщик мог на собственном опыте убедиться в честности и открытости компании, она предлагает взять первый микрокредит на условиях нулевой процентной ставки. На этом МФО работает передовая автоматизированная система авторизации и принятия решения. Клиент узнает решение кредитора уже через несколько минут после отправки заявки.

Стоит отметить, что агрегатор микрозаймов онлайн работает в 5 странах. К примеру, жителям Украины он рекомендует обратить внимание на микрокредитную организацию быстрозайм. Эта организация готова предоставить заемные средства как на банковский счет, так и наличными в любом из многих своих представительств. Пенсионерам и другим льготным категориям клиентам в Быстрозайме предоставляются более выгодные условия кредитования, что показывает социально ответственную позицию МФО.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: займер kz moneyman kz быстрозайм
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Быстрые и выгодные микрозаймы в Казахстане