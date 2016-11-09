Министры финансов стран ЕС во вторник согласовали новые персональные санкции против РФ в связи с аннексией Крыма, сообщает «Голос Америки». Они коснутся ставленников Москвы, представляющих самозваную власть на оккупированном полуострове. Эти меры дополнят ранее принятые.
«Совет одобрил новые списочные позиции в рамках ограничительных мер по поводу действий, подрывающих территориальную целостность Украины», – заявил на пресс-конференции после заседания Совета министров финансов ЕС министр финансов Словакии Петер Казимир, добавив, что «детали будут известны завтра», то есть 9 ноября.
В настоящее время в рамках крымского кейса против 151 человека и 37 организаций действуют решения о визовом запрете и о замораживании активов в ЕС российских персон и организаций. При этом аннексированный полуостров также является объектом экономических санкций ЕС, включая запрет на импорт товаров, произведенных в Крыму, инвестиции или пользование туристическими услугами.
Материал к публикации подготовил Отдел новостей, со ссылкой на пресс-службу издания «Newsader».