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» » Новые персональные санкции против РФ в связи с аннексией Крыма

Новые персональные санкции против РФ в связи с аннексией Крыма

Фото: «Семь новостей»
Экономика
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Министры финансов стран ЕС во вторник согласовали новые персональные санкции против РФ в связи с аннексией Крыма, сообщает «Голос Америки». Они коснутся ставленников Москвы, представляющих самозваную власть на оккупированном полуострове. Эти меры дополнят ранее принятые.

«Совет одобрил новые списочные позиции в рамках ограничительных мер по поводу действий, подрывающих территориальную целостность Украины», – заявил на пресс-конференции после заседания Совета министров финансов ЕС министр финансов Словакии Петер Казимир, добавив, что «детали будут известны завтра», то есть 9 ноября.

В настоящее время в рамках крымского кейса против 151 человека и 37 организаций действуют решения о визовом запрете и о замораживании активов в ЕС российских персон и организаций. При этом аннексированный полуостров также является объектом экономических санкций ЕС, включая запрет на импорт товаров, произведенных в Крыму, инвестиции или пользование туристическими услугами.
Материал к публикации подготовил Отдел новостей, со ссылкой на пресс-службу издания «Newsader».
Теги: Санкции ЕС против России санкции по Крыму
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комментария

Тризуб 10 ноября 2016 23:03
Наша организация, кстати, берёт "на карандаш" полезных идиотов. Пригодится для будущего трибунала!
+2
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Отдел новостей 10 ноября 2016 23:07
Цитата: Тризуб
Наша организация, кстати, берёт "на карандаш" полезных идиотов. Пригодится для будущего трибунала!

На "Миротворец" их нужно отправлять в "Чистилище" - если они совершили преступления против Суверенной Украины.
+1
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