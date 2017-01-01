Российские ученые представили лазерное освещение

Разработчики корпорации «Росэлектроника» смогли создать новую систему подсветки, основанную на применении излучения лазеров. Такие световые источники могут работать в любых агрессивных условиях вроде атомной станции или подводного освещения. Это излучение доставляется к необходимому месту по специальному оптоволокну. При этом абсолютно исключается возможность возникновения возгорания или взрыва из-за случайной искры.

Новейшая изобретенная система подсветки собрана при помощи диодных лазеров синего цвета, которые способны вырабатывать свет в диапазонах длины волны от 430 до 475 нанометров. Отличительной особенностью подобных синих светодиодов является наличие специального резонатора. С помощью этого они способны производить свет в разных диапазонах длины волны. Новые осветительные изделия обладают высокой эффективностью и большой экономичностью. В добавок ко всему, они способны на высокую отдачу света. Для примера, светоотдача простой лампы накаливания в десять раз меньше чем у нового источника света.

Передача при помощи оптоволокна обеспечит электрическую и пожарную безопасность абсолютно в любых световых устройствах. Они будут способны противостоять коррозийному, климатическому, механическому, радиационному и электромагнитному воздействию. Также их можно применять на химических заводах, в которых освещение производственных площадей делать очень небезопасно.

Световые изделия с применением лазерных диодов смогут хорошо использоваться при внутреннем и внешнем монтаже освещения бытовых площадей и опасных производящих помещений. Это могут быть химические комбинаты, атомные электростанции, шахты и другие объекты. Разработанный проект новых устройств был презентован корпорацией «Росэлектроника» на проходившей международной электротехнической выставке «Фотоника-2017», которая закончилась в начале марта этого года.

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