Крымские паромы не впускают в турецкие порты

Вопреки заявлениям президентов Российской Федерации и Турции о возобновлении экономических связей между государствами, и в сфере торговли в частности, морские порты турецких городов до сих пор не пропускают суда, идущие из Крымского полуострова. Эту информацию вчера представил глава компании "Крымское морского агентство" Станислав Гвоздиков новостному агентству "Примечания".

Совсем недавно турецкое издание Hürriyet объявило, что таможенная служба порта Зонгулдак не пропустила идущие из Севастополя корабли, а собственники не в состоянии теперь выгрузить груз и отправиться назад. Кроме того, было отказано даже турецкому судну. В своем интервью руководитель логистической корпорации Selin Global Арзыгюль Камакчи сообщил, что паромы Ro-Ro и Ro-Pax из Крымского полуострова в порте Зонгулдак больше не обслуживаются. Это стало огромной проблемой, потому что теперь товары отправятся обратно к отправителю. Суда не впускают, а это значит, что их теперь никак не разгрузить. Сейчас морское сообщение между Турцией и Крымом полностью остановлено. Появившаяся проблема обговаривается специалистами уже больше двух недель, но на официальном уровне никаких разъяснений получить пока не удается.

Из-за блокады морской торговли и турецкие отправители товаров, и крымские получатели овощей, фруктов и различных материалов начинают нести огромные финансовые потери. В прошлом году подобные убытки составили более 200 миллионов долларов. Эксперт Станислав Гвоздиков, который подтвердил наличие такой проблемы, заявил, что сейчас остается одно решение – направляться в иной порт и оттуда идти в порты Турции. Но так пока никто не делает, все ждут решения этого вопроса. В данный момент ведутся переговоры о возобновлении перевозок, но чем они закончатся, никто сказать не может.

Морское сообщение между Турцией и Крымским полуостровом, которое было прервано в 2015 году по причине сбитого турецкими военно-воздушными силами бомбардировщика Российской Федерации, было восстановлено в середине осени прошлого года, после извинений президента Реджепа Тайипа Эрдогана за гибель летчика. Сейчас в Москве началась встреча Путина с Эрдоганом и 6 заседание Совета взаимодействия наивысшего уровня между государствами, перед которым президенты заявили о восстановлении отношений.

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