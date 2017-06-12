В Литве стартовали военные учения с солдатами НАТО (фото)

Об этом сообщается на сайте литовского Министерства обороны. В Литве стартовали международные учения Iron Wolf, в которых участвуют военнослужащие из девяти стран НАТО.

Сообщается, всего манёврах задействованы порядка 5,3 тысяч военнослужащих из Литвы и девяти стран — членов НАТО. Торжественное открытие учений состоялось 12 июня в Рукле. Участвуют солдаты из США, Великобритании, Польши и Португалии.

В субботу, 17 июня военные выполнят упражнения с оружием, продемонстрируют работу с военной техникой. Манёвры продлятся до 23 июня. Отмечается, что будут задействованы танки, бронетехника, гаубицы и вертолёты.

Американцы привезли в Литву более 350 военных машин. В начале июня в Клайпедский порт прибыл батальон национальной гвардии Миннесоты. Сообщалось, что солдаты батальона национальной гвардии будут принимать участие в крупнейших международных учениях Iron Wolf.

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