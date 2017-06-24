Полномочия главы ЦБ Набиуллиной продлили на пять лет

Как сообщает 'РИА Новости', продление вступило в силу в субботу, 24 июня. Полномочия главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной продлены ещё на пять лет.

Основными целями на ближайшие пять лет она назвала достижение низкой и стабильной инфляции, завершение процесса оздоровления банковской системы и развитие финансовых услуг в области пенсий и страхования. Выступая в Госдуме по случаю переизбрания, Набиуллина заявила, что из-за ухудшения внешних факторов первостепенной задачей ЦБ стало обеспечение финансовой стабильности.

До этого она занимала должность министра экономического развития России. Набиуллина возглавила Банк России 24 июня 2013 года. В марте она сообщила, что процесс очищения банковского сектора продлится ещё два-три года.

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